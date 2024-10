Nowa aktualizacja do Baldur's Gate 3 także na konsolach. Patch wprowadza mnóstwo nowości

Tym razem autorzy skupili się na modach i multiplayerze. Do popularnego RPG-a trafiły również nowe zakończenia.

Twórcy Baldur’s Gate 3 wypuścili wczoraj aktualizację do gry, która wprowadza wiele wyczekiwanych zmian dotyczących modyfikacji, multiplayera oraz rozgrywki na podzielonym ekranie. Patch był już dostępny na PC, a teraz twórcy wypuścili go na wszystkich platformach.

Baldur’s Gate 3 z dużymi zmianami

Nowa aktualizacja do Baldur’s Gate 3 pozwala graczom korzystającym z konsol oraz PC na używanie nowych elementów multiplayera oraz wykonanych przez graczy mutacji. Największe zmiany, jakie wniósł do produkcji “Patch 7” to: