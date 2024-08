Twórcy Avowed zapowiadają dwucyfrową liczbę „slajdów końcowych” w grze

Na początku przyszłego roku na rynek trafi nowe RPG od Obsidian Entertainment. Zgodnie z przekazanymi wcześniej informacjami, Avowed ma przypominać pod względem długości rozgrywki The Outer Worlds. W ostatnim wywiadzie Carrie Patel odniosła się natomiast do tematu zakończeń gry.

Jak przekazała reżyserka gry, Avowed zaoferuje dwucyfrową liczbę „slajdów końcowych”. Ich kombinacja zależeć będzie natomiast od wyborów, jakie gracze będą podejmować w trakcie przygody. Warto jednak zaznaczyć, że wspomniane slajdy nie oznaczają, że gra będzie posiadać dwucyfrową liczbę zakończeń. Wyświetlane obrazki w grach RPG zazwyczaj podsumowują wątki fabularne, odzwierciedlając wybory graczy.

Mogę powiedzieć, że mamy dwucyfrową liczbę slajdów końcowych i możesz skończyć z wieloma różnymi ich kombinacjami. Chodzi mi o to, że jest to gra Obsidian, więc twoje zakończenie jest tak naprawdę sumą twoich wyborów w całej grze, w wielu elementach zawartości, w zależności od tego, co napotkałeś i co zrobiłeś, gdy je znalazłeś. – przekazała Carrie Patel.