Avowed z oficjalną datą premiery. Nowe RPG od Obsidian Entertainment opóźnione

Jeszcze w tym roku Microsoft odda w ręce graczy takie tytuły jak World of Warcraft: The War Within (26.08), Age of Mythology: Retold (04.09), Ara: History Untold (24.09), Diablo 4: Vessel of Hatred (08.10), Call of Duty: Black Ops 6 (25.10) czy Microsoft Flight Simulator 2024 (19.11). To jednak nie koniec atrakcji. Nie można bowiem zapominać również o grze STALKER 2: Heart of Chornobyl, która ma zadebiutować 20 listopada 2024 roku.