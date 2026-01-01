ARC Raiders najlepiej sprzedającą się grą na Steamie w okresie świątecznym

ARC Raiders okazało się najlepiej sprzedającą się grą na platformie Steam w okresie świątecznym. Tak wynika z danych opublikowanych przez SteamDB, które obejmują przychody generowane między 23, a 30 grudnia.

Gracze chętnie kupowali ARC Raiders

Według zestawienia SteamDB, największe przychody ze sprzedaży gier na Steamie w tym okresie wygenerowały kolejno gry takie jak ARC Raiders, Battlefield 6 oraz Clair Obscur: Expedition 33. Co ciekawe, jeśli w zestawieniu uwzględnić wszystkie produkty sprzedawane na Steamie, wówczas nie tylko gry znajdują się na liście. Jak się okazuje, Steam Deck zajmuje drugie miejsce. Nie powinno to jednak dziwić, ponieważ ranking opiera się na przychodach, a nie na liczbie sprzedanych egzemplarzy.