ARC Raiders najlepiej sprzedającą się grą na Steamie w okresie świątecznym

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/01 18:00
Gracze pokochali ARC Raiders, a świetna sprzedaż w okresie świątecznym jest tylko kolejnym potwierdzeniem.

ARC Raiders okazało się najlepiej sprzedającą się grą na platformie Steam w okresie świątecznym. Tak wynika z danych opublikowanych przez SteamDB, które obejmują przychody generowane między 23, a 30 grudnia.

Arc Raiders
Arc Raiders

Gracze chętnie kupowali ARC Raiders

Według zestawienia SteamDB, największe przychody ze sprzedaży gier na Steamie w tym okresie wygenerowały kolejno gry takie jak ARC Raiders, Battlefield 6 oraz Clair Obscur: Expedition 33. Co ciekawe, jeśli w zestawieniu uwzględnić wszystkie produkty sprzedawane na Steamie, wówczas nie tylko gry znajdują się na liście. Jak się okazuje, Steam Deck zajmuje drugie miejsce. Nie powinno to jednak dziwić, ponieważ ranking opiera się na przychodach, a nie na liczbie sprzedanych egzemplarzy.

Top 10 najlepiej sprzedających się produktów na Steamie (wg przychodu):

  1. Arc Raiders
  2. Steam Deck
  3. Battlefield 6
  4. Clair Obscur: Expedition 33
  5. Baldur’s Gate 3
  6. EA Sports FC 26
  7. Dispatch
  8. Cyberpunk 2077
  9. Kingdom Come: Deliverance 2
  10. Grand Theft Auto V Enhanced

GramTV przedstawia:

Warto zaznaczyć, że lista obejmuje wyłącznie gry premium. Produkcje free-to-play nie zostały w niej uwzględnione. Gdyby jednak je dodano, Counter-Strike 2 bezapelacyjnie znalazłby się na pierwszym miejscu, natomiast Where Winds Meet uplasowałoby się na piątej pozycji. Apex Legends z kolei zajęłoby dziewiąte miejsce. Pełne zestawienie 100 najlepiej sprzedających się gier na Steamie dostępne jest na stronie SteamDB.

ARC Raiders to trzecioosobowa strzelanka ekstrakcyjna nastawiona na rozgrywkę w trybie kooperacji. Za przygotowanie i wydanie tytułu dostępnego na PC oraz konsole Xbox Series X/S i PlayStation 5 odpowiedzialne jest Embark Studios. Akcja gry ARC Raiders toczy się w świecie science-fiction, gdzie bierzemy udział w konflikcie między rebeliantami, a śmiercionośnymi maszynami (od bezlitosnych rojów dronów po mechaniczne olbrzymy). Kierując poczynaniami jednego z Raiderów musimy przechodzić przez kolejne misje, w trakcie których nasze zadanie skupia się na odparciu zagrożenia ze strony wspomnianych przeciwników. Tak jak wspomniano wcześniej, gra kładzie nacisk na współpracę dla maksymalnie trzech graczy, lecz możemy także spróbować swoich sił w pojedynkę.

Źródło:https://www.eurogamer.net/arc-raiders-was-steams-best-selling-game-over-the-holiday-period

