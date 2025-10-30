Twórcy ARC Raiders i The Finals pracują już nad kolejnymi grami. Szef studia potwierdza dwa projekty

Jeden projekt „z pazurem”, drugi bardziej konwencjonalny.
Embark Studios, odpowiedzialne za darmowe The Finals oraz nadchodzącą strzelankę ARC Raiders, ujawniło, że już teraz ma w fazie rozwoju koncepcyjnego dwa kolejne, niezapowiedziane projekty. Patrick Söderlund, który jest dyrektorem generalnym firmy i współzałożycielem Embark Studios, potwierdził te informacje w wywiadzie dla The Game Business.
Szef Embark Studios potwierdza dwa kolejne projekty
Söderlund został zapytany o to, czy przyszłe projekty studia również będą skoncentrowane na rozgrywce online, w świetle obecnie wysokiego ryzyka związanego z tym segmentem rynku gier. Szef Embark Studios wyjaśnił, że nacisk na elementy sieciowe jest „wpisany w ich DNA”. Zaznaczył jednak, że nie należy rozumieć tego jako tworzenia gier online w dokładnie takim samym stylu, jak w przypadku The Finals czy ARC Raiders.
Myślę, że to po prostu mamy wpisane w nasze DNA. To jednak nie oznacza, że będą to gry online w takim samym stylu jak The Finals czy ARC Raiders.
Szczegóły dotyczące dwóch nowych koncepcji są na razie skąpe, ale Söderlund zdradził, że jeden z pomysłów jest bardziej „z pazurem” w porównaniu do obecnych produkcji Embark. Drugi jest natomiast określany jako bardziej konwencjonalny. Mimo trwających prac, należy spodziewać się, że upłynie jeszcze wiele lat, zanim te nowo zapowiedziane tytuły zostaną oficjalnie ujawnione, zakładając oczywiście, że uda się je doprowadzić do realizacji.
Obecnie jednak priorytetem dla Embark jest premiera ARC Raiders, która ma nastąpić już dziś – 30 października. Ten trzecioosobowy extraction shooter ma trafić na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz komputery osobiste. Niedawne, bardzo udane testy gry sugerują, że ARC Raiders może wywołać niemałe zamieszanie.
