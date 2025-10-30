Twórcy ARC Raiders i The Finals pracują już nad kolejnymi grami. Szef studia potwierdza dwa projekty

Embark Studios, odpowiedzialne za darmowe The Finals oraz nadchodzącą strzelankę ARC Raiders, ujawniło, że już teraz ma w fazie rozwoju koncepcyjnego dwa kolejne, niezapowiedziane projekty. Patrick Söderlund, który jest dyrektorem generalnym firmy i współzałożycielem Embark Studios, potwierdził te informacje w wywiadzie dla The Game Business.

Szef Embark Studios potwierdza dwa kolejne projekty

Söderlund został zapytany o to, czy przyszłe projekty studia również będą skoncentrowane na rozgrywce online, w świetle obecnie wysokiego ryzyka związanego z tym segmentem rynku gier. Szef Embark Studios wyjaśnił, że nacisk na elementy sieciowe jest „wpisany w ich DNA”. Zaznaczył jednak, że nie należy rozumieć tego jako tworzenia gier online w dokładnie takim samym stylu, jak w przypadku The Finals czy ARC Raiders.