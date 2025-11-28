Zaloguj się lub Zarejestruj

Duże zmiany w Splitgate 2. Reboot gry jeszcze w tym miesiącu

Mikołaj Berlik
2025/11/28 09:00
Arena shooter czeka duże przeobrażenie. 1047 Games zamyka betę 4 grudnia i szykuje nową wersję gry.

Beta Splitgate 2 dobiega końca. Studio 1047 Games potwierdziło, że 4 grudnia zamknie aktualny sezon testowy i przygotuje tytuł na grudniowy relaunch. W poście na Steamie dowiedzieliśmy się więcej na temat przyszłości projektu.

Splitgate 2

Splitgate 2 – koniec bety i plan powrotu gry

Twórcy poinformowali, że wraz z zakończeniem bety wygasną również trwający Beta Season oraz aktywne Battle Passy. Gracze utracą też postępy w rankingu sezonowym, co ma związek z planowanymi zmianami w strukturze progression. Studio zaznacza, że relaunch przyniesie znaczące modyfikacje oparte na feedbacku społeczności, zbieranym od momentu ogłoszenia reworku w lipcu.

GramTV przedstawia:

Wcześniej deweloperzy przyznali, że Splitgate 2 „nadal wygląda jak beta”, a gra wymaga poprawy podstawowych funkcji. Priorytetem są ulepszone leaderboardy, lepszy system progresji oraz zwiększenie liczby ścian, na których można otwierać portale. Zespół rozważa również przemodelowanie trybów gry i powrót do bardziej klasycznego, dynamicznego arena shootera.

Pierwotnie twórcy sugerowali, że ponowne wydanie gry może nastąpić dopiero w 2026 roku, jednak teraz zapowiadają, że wersja odświeżona zadebiutuje już pod koniec obecnego miesiąca. Splitgate 2 ma pozostać dostępne na PC i najpewniej pojawi się także ponownie na konsolach, tak jak pierwotnie.

Źródło:https://gamingbolt.com/splitgate-2s-beta-is-ending-on-december-4-relaunch-coming-later-in-the-month

Tagi:

News
beta-testy
beta
strzelanka
Steam
PC
1047 Games
Splitgate
Splitgate 2
Mikołaj Berlik
