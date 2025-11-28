Duże zmiany w Splitgate 2. Reboot gry jeszcze w tym miesiącu

Beta Splitgate 2 dobiega końca. Studio 1047 Games potwierdziło, że 4 grudnia zamknie aktualny sezon testowy i przygotuje tytuł na grudniowy relaunch. W poście na Steamie dowiedzieliśmy się więcej na temat przyszłości projektu.

Splitgate 2 – koniec bety i plan powrotu gry

Twórcy poinformowali, że wraz z zakończeniem bety wygasną również trwający Beta Season oraz aktywne Battle Passy. Gracze utracą też postępy w rankingu sezonowym, co ma związek z planowanymi zmianami w strukturze progression. Studio zaznacza, że relaunch przyniesie znaczące modyfikacje oparte na feedbacku społeczności, zbieranym od momentu ogłoszenia reworku w lipcu.