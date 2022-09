Twórcy A Plague Tale Requiem opowiadają o wykorzystaniu DualSense w grze

Druga część opowieści o szczurach od Asobo Studio ma zadebiutować już za kilka tygodni. Nic więc dziwnego, że o tytule robi się ostatnio coraz głośniej. Niedawno dowiedzieliśmy się chociażby, że A Plague Tale Requiem będzie całkiem długą grą – ukończenie historii ma nam zająć od 15 do 18 godzin. Natomiast teraz główny projektant poziomów Kevin Pinson zdradza nieco informacji na temat wykorzystania technologii DualSense w tytule.

W rozmowie z magazynem PLAY (poprzez GamingBolt.com) deweloper powiedział:

W dużej mierze bazujemy na dźwiękach i fizyczności otoczenia – próbujemy przekuć je na haptykę w Requiem. Na DualSense gra się w to świetnie. To wspaniale, że gra niebawem trafi do graczy i że będą mogli podzielić się z nami wrażeniami.