Twórcy 007 First Light wydali ważną aktualizację. Koniec z częścią crashy i problemów z wydajnością

Patch 1.0.5 poprawia stabilność gry, zmniejsza ryzyko awarii i naprawia błędy blokujące postępy.

IO Interactive udostępniło aktualizację 1.0.5 do 007 First Light. Nowy patch przywraca poprawki, które wcześniej miały trafić do wcześniejszej łatki, ale zostały tymczasowo wycofane z powodu problemów z trybem offline. 007 First Light – powrót poprawek z aktualizacji 1.0.4 Twórcy poinformowali, że po wydaniu patcha 1.0.4 wykryto błąd związany z połączeniem w trybie offline, co zmusiło studio do cofnięcia aktualizacji. Wersja 1.0.5 ponownie wprowadza wszystkie zaplanowane wcześniej poprawki jakości życia i optymalizacje. Gracze, którzy wcześniej korzystali już z wcześniejszej łatki, nie zauważą wielu zmian. Największe korzyści odczują użytkownicy pozostający dotąd przy wersji 1.0.3.

Jedną z najważniejszych nowości są optymalizacje zarządzania pamięcią, które mają poprawić ogólną wydajność gry i znacząco ograniczyć ryzyko błędów związanych z brakiem pamięci. Patch eliminuje również kilka powodów crashy, w tym problemy pojawiające się podczas uruchamiania gry, wczytywania uszkodzonych zapisów czy zakupu wielu ulepszeń gadżetów w trybie Tactical Simulation.

GramTV przedstawia:

Twórcy usunęli także błędy wpływające na postęp fabularny. Naprawiono między innymi sytuację, w której Q mógł utknąć w otoczeniu po pominięciu przerywnika filmowego w MI6, a także problem z animacją ruchu Bonda w misji „The Past Never Dies”. Patch 1.0.5 rozwiązuje problem, przez który niektóre komputery domyślnie korzystały ze zintegrowanych, energooszczędnych układów graficznych zamiast wydajniejszych GPU. Poprawiono również ustawienia skalowania obrazu oraz zoptymalizowano system fizyki postaci pod kątem zużycia pamięci. Dla graczy PC może to oznaczać nie tylko większą stabilność, ale także zauważalnie lepszą wydajność podczas dłuższych sesji. 007 First Light jest dostępne na PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Recenzja 007: First Light - najlepsza gra o Bondzie od czasów GoldenEye?