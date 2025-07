Twórca Z Archiwum X i Breaking Bad prezetuje nowy serial science fiction. Ujawniono tytuł i datę premiery

Po latach plotek, enigmatycznych zapowiedzi i mglistych wpisów w mediach społecznościowych, wreszcie wiemy coś więcej o nowym projekcie Vince’a Gilligana — twórcy Breaking Bad, Zadzwoń do Saula i Z Archiwum X. Nowy serial na platformie Apple TV+ otrzymał tytuł Pluribus i zadebiutuje 7 listopada 2025 roku.

Pluribus – nowy serial od twórcy Breaking Bad, Zadzwoń do Saula i Z Archiwum X

To jednak prawie wszystko, co ujawniono. W głównej roli ponownie zobaczymy Rheę Seehorn, dobrze znaną fanom jako Kim Wexler z Zadzwoń do Saula. Gilligan zdradził, że rola została napisana specjalnie z myślą o Seehorn i określił ją jako „bardziej heroiczną” niż jego wcześniejsze postaci. Zaskakujący logline serialu brzmi: „Oryginalny, łamiący gatunki film, w którym najnieszczęśliwsza osoba na Ziemi musi uratować świat przed szczęściem”. Brzmi tajemniczo i zaskakująco.