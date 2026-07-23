Aktor przeprasza za skecz z 17-latką. Po latach przyznał, że przekroczył granicę

Jason Alexander odniósł się do kontrowersyjnego materiału sprzed kilkunastu lat. Aktor przeprosił Courtney Stodden po tym, jak ta przypomniała, w jakich okolicznościach powstał skecz.

Jason Alexander, znany przede wszystkim z roli George'a Costanzy w kultowym serialu Seinfeld, przeprosił Courtney Stodden za udział w komediowym skeczu z 2012 roku. Sprawa ponownie wywołała dyskusję po tym, jak celebrytka opublikowała w mediach społecznościowych wpis, przypominając kulisy nagrania i podkreślając, że w chwili realizacji materiału miała zaledwie 17 lat. Kontrowersyjny skecz wrócił po latach Chodzi o materiał przygotowany dla serwisu Funny or Die, będący parodią programów pokroju Dr. Phila. W jednej ze scen Jason Alexander przykłada telefon do głowy Stodden, po czym stwierdza, że „nie ma tam zasięgu”. Następnie przesuwa urządzenie po jej piersiach, żartując, że właśnie tam sygnał jest znacznie lepszy. W dalszej części skeczu pada również sugestia, że gdy bohaterka skończy 18 lat, chciałby zabrać ją „za kanapę” i wykorzystać seksualnie.

Po latach Courtney Stodden oceniła, że nie był to niewinny żart, lecz sytuacja, w której jako osoba niepełnoletnia stała się obiektem seksualnych dowcipów dorosłych. Podkreśliła również, że nie miała pełnej możliwości samodzielnego decydowania o swoim udziale w produkcji. Jak zaznaczyła, umowy podpisywali dorośli, wynagrodzenie trafiało do jej ówczesnego męża Douga Hutchisona, a ona była jedyną niepełnoletnią osobą na planie. Po nagłośnieniu sprawy Jason Alexander opublikował oświadczenie, w którym przyznał, że z dzisiejszej perspektywy skecz był nieodpowiedni.

GramTV przedstawia:

Patrząc dziś na skecz komediowy, w którym uczestniczyliśmy w 2012 roku, całkowicie zgadzam się, że był niewłaściwy i szczerze tego żałuję. Co ważniejsze, jest mi głęboko przykro z powodu bólu i cierpienia, jakie mógł wyrządzić Courtney Stodden. Składam jej najszczersze przeprosiny – przekazał aktor. Cała sprawa zwróciła również uwagę na szerszy problem, o którym od lat mówi sama Stodden. Celebrytka prowadzi kampanię na rzecz zmiany prawa w Kalifornii i popiera ustawę, która zakłada całkowity zakaz zawierania małżeństw przez osoby poniżej 18. roku życia. Nie jest to przypadkowy temat – w 2011 roku, mając zaledwie 16 lat, Stodden poślubiła aktora Douga Hutchisona, który miał wówczas 51 lat. Ich związek od początku wzbudzał ogromne kontrowersje i stał się symbolem dyskusji o ochronie nieletnich przed decyzjami podejmowanymi przez dorosłych.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









