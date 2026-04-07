Twórca Władcy Pierścieni wciąż chce wrócić za kamerę. Na celowniku ma sequel zapomnianego hitu przygodowego

Peter Jackson od 12 lat nie reżyserował filmu fabularnego, ale wszystko wskazuje na to, że nadal planuje powrót – i to z kontynuacją Tintina.

Peter Jackson, twórca filmowej trylogii Władca Pierścieni, od ponad dekady nie stanął za kamerą przy dużym filmie fabularnym. Jego ostatnim projektem tego typu pozostaje trzeci film z serii Hobbit. Choć w międzyczasie reżyser realizował dokumenty, wielu fanów wciąż czeka na jego powrót do kina przygodowego i fantasy.

Peter Jackson nakręci Przygody Tintina 2?

Okazuje się, że wyczekiwany powrót wciąż jest możliwy. Według najnowszych informacji Jackson nadal chce zrealizować sequel filmu Przygody Tintina, który nakręcił sam Steven Spielberg. Peter Jackson był producentem filmu. Film oparty na technologii motion capture z 2011 roku, choć nie odniósł spektakularnego sukcesu w USA, okazała się dużym hitem w Europie, szczególnie we Francji. Od lat mówi się o jego ewentualnej kontynuacji, ale nic z tych spekulacji nie wynika.