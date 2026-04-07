Twórca Władcy Pierścieni wciąż chce wrócić za kamerę. Na celowniku ma sequel zapomnianego hitu przygodowego

Peter Jackson od 12 lat nie reżyserował filmu fabularnego, ale wszystko wskazuje na to, że nadal planuje powrót – i to z kontynuacją Tintina.
Peter Jackson, twórca filmowej trylogii Władca Pierścieni, od ponad dekady nie stanął za kamerą przy dużym filmie fabularnym. Jego ostatnim projektem tego typu pozostaje trzeci film z serii Hobbit. Choć w międzyczasie reżyser realizował dokumenty, wielu fanów wciąż czeka na jego powrót do kina przygodowego i fantasy.
Peter Jackson nakręci Przygody Tintina 2?
Okazuje się, że wyczekiwany powrót wciąż jest możliwy. Według najnowszych informacji Jackson nadal chce zrealizować sequel filmu Przygody Tintina, który nakręcił sam Steven Spielberg. Peter Jackson był producentem filmu. Film oparty na technologii motion capture z 2011 roku, choć nie odniósł spektakularnego sukcesu w USA, okazała się dużym hitem w Europie, szczególnie we Francji. Od lat mówi się o jego ewentualnej kontynuacji, ale nic z tych spekulacji nie wynika.
Nowe światło na projekt rzucił Andy Serkis, który wcielił się w kapitana Haddocka i ma powrócić do tej roli. Jak przyznał w jednym z wywiadów, Jackson „naprawdę, naprawdę chce zrobić ten film”, co jasno sugeruje, że projekt wciąż żyje, mimo lat ciszy.
Peter Jackson musi zająć się drugą częścią. Zwykle, jeśli wszystko pójdzie dobrze, wkrótce zacznie pracę nad scenariuszem. Ponieważ praca nad animacją filmu zajmuje dwa lata, nie spodziewałbym się jego premiery przez co najmniej kolejne trzy lata. Ale Peter będzie się tym zajmował. Tintin nie umarł!
GramTV przedstawia:
Planowana od lat kontynuacja miałaby bazować na klasycznych komiksach autorstwa Hergé, łącząc wątki z historii Siedem kryształowych kul i Świątynia Słońca. Podobnie jak pierwsza część, sequel najpewniej połączy kilka albumów w jedną spójną opowieść przygodową.
Warto przypomnieć, że Jackson przez lata był jednym z najważniejszych reżyserów kina rozrywkowego. Oprócz Władcy Pierścieni stworzył także m.in. King Kong czy Nostalgia anioła. Po trylogii Hobbita jego kariera wyraźnie zwolniła, a sam twórca skupił się głównie na dokumentach.Jackson pełni rolę producenta przy nadchodzącym filmie The Hunt for Gollum. Czy jednak właśnie Tintin 2 stanie się jego wielkim powrotem do reżyserii? Po 12 latach przerwy apetyt na kolejną przygodową produkcję w jego stylu jest większy niż kiedykolwiek.