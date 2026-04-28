Dziś poznamy datę premiery The Blood of Dawnwalker. Twórcy Wiedźmina odkryją karty

Maciej Petryszyn
2026/04/28 13:15
Już dziś karty odkryją deweloperzy Rebel Wolves. Przyszła pora, by poznać datę premiery.

Kiedy ukaże się The Blood of Dawnwalker? Tego dowiemy się już dziś w godzinach wieczornych.

The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker

Pora, by The Blood of Dawnwalker opowiedziało nam o sobie więcej

Przed nami bowiem oficjalna prezentacja tytułu, za którym stoją twórcy Wiedźmina. Wszak w przeszłości z CD Projekt RED w różnych rolach pracowali już Konrad Tomaszkiewicz, Mateusz Tomaszkiewicz, Daniel Sadowski, Jakub Szamałek oraz Bartłomiej Gaweł. Teraz cała ta piątka jest już częścią Rebel Wolves. Ba, Konrad Tomaszkiewicz to nie tylko założyciel studia, ale też reżyser – zarówno Wiedźmina 3: Dziki Gon, jak i właśnie The Blood of Dawnwalker. Zresztą nawet publikowane dotychczas materiały z wampirzej produkcji jako żywo przypominają zwieńczenie opowieści Geralta – i to nie tylko z uwagi na fryzurę głównego bohatera TBoD.

Tak czy inaczej, już dziś o godzinie 18:00 odbędzie się pokaz, który ma być naprawdę obszerny. Podczas niego zobaczymy m.in. zmiany w rozgrywce, które deweloperzy wdrożyli od czasu poprzednich prezentacji. Mowa tutaj chociażby o aktywności, które będą nam wypełniały czas spędzony w otwartym świecie Vale Sangora. Całość potrwa około 45 minut i w tym czasie zaprezentowany zostanie nam nowy trailer oraz gameplay. Ponadto poznamy również wymagania sprzętowe oraz, co chyba najważniejsze, oficjalna datę premiery.

The Blood of Dawnwalker powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Przypomnijmy, że gra ma ukazać się jeszcze w 2026 roku.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112