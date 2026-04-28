Dziś poznamy datę premiery The Blood of Dawnwalker. Twórcy Wiedźmina odkryją karty

Kiedy ukaże się The Blood of Dawnwalker? Tego dowiemy się już dziś w godzinach wieczornych.

Pora, by The Blood of Dawnwalker opowiedziało nam o sobie więcej

Przed nami bowiem oficjalna prezentacja tytułu, za którym stoją twórcy Wiedźmina. Wszak w przeszłości z CD Projekt RED w różnych rolach pracowali już Konrad Tomaszkiewicz, Mateusz Tomaszkiewicz, Daniel Sadowski, Jakub Szamałek oraz Bartłomiej Gaweł. Teraz cała ta piątka jest już częścią Rebel Wolves. Ba, Konrad Tomaszkiewicz to nie tylko założyciel studia, ale też reżyser – zarówno Wiedźmina 3: Dziki Gon, jak i właśnie The Blood of Dawnwalker. Zresztą nawet publikowane dotychczas materiały z wampirzej produkcji jako żywo przypominają zwieńczenie opowieści Geralta – i to nie tylko z uwagi na fryzurę głównego bohatera TBoD.