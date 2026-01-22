Kolejne dwie ofiary czystek biblioteki Netflixa. Te seriale zostały skasowane

Netflix kasuje kolejne dwa oryginalne seriale. Tym razem kontynuacji nie dostanie western oraz komediowa produkcja
Westernowy dramat Odrzuceni, który zadebiutował 4 grudnia, zgromadził 19,8 mln odtworzeń w ciągu pierwszych 28 dni obecności w serwisie Netflix. Produkcja z udziałem Lena Headey oraz Gillian Anderson przez dwa tygodnie utrzymywała się w Top 10 seriali anglojęzycznych, zajmując czwarte miejsce. W pierwszym tygodniu wygenerowała 7,4 mln wyświetleń, a w drugim 7,6 mln. Zainteresowanie widzów szybko jednak osłabło. Po wypadnięciu z zestawienia Top 10 tytuł zebrał już tylko 4,8 mln odsłon w kolejnych 17 dniach.
Serial, osadzony w Terytorium Waszyngtonu w 1854 roku, opowiadał historię dwóch zupełnie różnych rodzin, których losy splatają się wokół postaci granych przez Headey i Anderson. Mimo wysokiego budżetu oraz głośnych nazwisk projekt spotkał się z mieszanym odbiorem krytyków. Dodatkowo produkcja przechodziła problemy zakulisowe, ponieważ twórca Kurt Sutter opuścił projekt jeszcze przed zakończeniem prac. Część obsady zaczęła już angażować się w nowe przedsięwzięcia, choć Lena Headey pozostaje związana z Netflixem jako gwiazda nadchodzącego czteroodcinkowego serialu detektywistycznego Charliego Brookera.
Jeszcze słabsze wyniki zanotował drugi sezon The Vince Staples Show, który trafił do oferty platformy 6 listopada. Z wynikiem 1,7 mln wyświetleń uplasował się dopiero na 1446. miejscu zestawienia oglądalności Netflixa za drugą połowę 2025 roku. Dla porównania, pierwszy sezon serialu zanotował 4,6 mln odsłon, liczonych w znacznie dłuższym okresie od 15 lutego do 30 czerwca 2024 roku. Jak podkreśla raport, premiery streamingowe są najchętniej oglądane w pierwszych 90 dniach, dlatego wydłużenie okresu pomiaru nie przekłada się proporcjonalnie na wyższe wyniki.
Komedia, współtworzona i współprodukowana przez rapera Vince Staples, nigdy nie trafiła do cotygodniowego Top 10 Netflixa i nie zdołała zdobyć szerokiej publiczności. Paradoksalnie serial cieszył się bardzo dobrym odbiorem. Na Rotten Tomatoes uzyskał 94% pozytywnych ocen od krytyków oraz 88% od widzów. Produkcja była luźno inspirowana życiem Staplesa, a w gronie producentów wykonawczych znaleźli się między innymi Kenya Barris, Corey Smyth, William Stefan Smith, Andrea Sperling oraz Leonard Chang.
