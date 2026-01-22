Kolejne dwie ofiary czystek biblioteki Netflixa. Te seriale zostały skasowane

Dopiero co informowaliśmy, że popularny serial science fiction, czyli Alice in Borderland nie otrzyma czwartego sezonu i trzeci był ostatnim, a Netflix od tego czasu już zdążył anulować dwa kolejne seriale. Platforma nie zamówi kolejnych odsłon Odrzuconych oraz komediowego The Vince Staples Show. Jak zwykle w tego typu przypadkach, decyzja o skasowaniu seriali nie została podana, ale z półrocznego raportu oglądalności wynika, że te produkcje nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem widzów.

Westernowy dramat Odrzuceni, który zadebiutował 4 grudnia, zgromadził 19,8 mln odtworzeń w ciągu pierwszych 28 dni obecności w serwisie Netflix. Produkcja z udziałem Lena Headey oraz Gillian Anderson przez dwa tygodnie utrzymywała się w Top 10 seriali anglojęzycznych, zajmując czwarte miejsce. W pierwszym tygodniu wygenerowała 7,4 mln wyświetleń, a w drugim 7,6 mln. Zainteresowanie widzów szybko jednak osłabło. Po wypadnięciu z zestawienia Top 10 tytuł zebrał już tylko 4,8 mln odsłon w kolejnych 17 dniach.