Kolejne dwie ofiary czystek biblioteki Netflixa. Te seriale zostały skasowane

Radosław Krajewski
2026/01/22 10:50
Platforma robi porządek w swoim katalogu na początku roku.

Dopiero co informowaliśmy, że popularny serial science fiction, czyli Alice in Borderland nie otrzyma czwartego sezonu i trzeci był ostatnim, a Netflix od tego czasu już zdążył anulować dwa kolejne seriale. Platforma nie zamówi kolejnych odsłon Odrzuconych oraz komediowego The Vince Staples Show. Jak zwykle w tego typu przypadkach, decyzja o skasowaniu seriali nie została podana, ale z półrocznego raportu oglądalności wynika, że te produkcje nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem widzów.

Netflix kasuje kolejne dwa oryginalne seriale. Tym razem kontynuacji nie dostanie western oraz komediowa produkcja

Westernowy dramat Odrzuceni, który zadebiutował 4 grudnia, zgromadził 19,8 mln odtworzeń w ciągu pierwszych 28 dni obecności w serwisie Netflix. Produkcja z udziałem Lena Headey oraz Gillian Anderson przez dwa tygodnie utrzymywała się w Top 10 seriali anglojęzycznych, zajmując czwarte miejsce. W pierwszym tygodniu wygenerowała 7,4 mln wyświetleń, a w drugim 7,6 mln. Zainteresowanie widzów szybko jednak osłabło. Po wypadnięciu z zestawienia Top 10 tytuł zebrał już tylko 4,8 mln odsłon w kolejnych 17 dniach.

Serial, osadzony w Terytorium Waszyngtonu w 1854 roku, opowiadał historię dwóch zupełnie różnych rodzin, których losy splatają się wokół postaci granych przez Headey i Anderson. Mimo wysokiego budżetu oraz głośnych nazwisk projekt spotkał się z mieszanym odbiorem krytyków. Dodatkowo produkcja przechodziła problemy zakulisowe, ponieważ twórca Kurt Sutter opuścił projekt jeszcze przed zakończeniem prac. Część obsady zaczęła już angażować się w nowe przedsięwzięcia, choć Lena Headey pozostaje związana z Netflixem jako gwiazda nadchodzącego czteroodcinkowego serialu detektywistycznego Charliego Brookera.

Jeszcze słabsze wyniki zanotował drugi sezon The Vince Staples Show, który trafił do oferty platformy 6 listopada. Z wynikiem 1,7 mln wyświetleń uplasował się dopiero na 1446. miejscu zestawienia oglądalności Netflixa za drugą połowę 2025 roku. Dla porównania, pierwszy sezon serialu zanotował 4,6 mln odsłon, liczonych w znacznie dłuższym okresie od 15 lutego do 30 czerwca 2024 roku. Jak podkreśla raport, premiery streamingowe są najchętniej oglądane w pierwszych 90 dniach, dlatego wydłużenie okresu pomiaru nie przekłada się proporcjonalnie na wyższe wyniki.

Komedia, współtworzona i współprodukowana przez rapera Vince Staples, nigdy nie trafiła do cotygodniowego Top 10 Netflixa i nie zdołała zdobyć szerokiej publiczności. Paradoksalnie serial cieszył się bardzo dobrym odbiorem. Na Rotten Tomatoes uzyskał 94% pozytywnych ocen od krytyków oraz 88% od widzów. Produkcja była luźno inspirowana życiem Staplesa, a w gronie producentów wykonawczych znaleźli się między innymi Kenya Barris, Corey Smyth, William Stefan Smith, Andrea Sperling oraz Leonard Chang.

Tagi:

Popkultura
serial
Netflix
streaming
western
komedia
anulowany
seriale
skasowany serial
Odrzuceni
The Vince Staples Show
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

