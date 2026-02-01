Bestseller otrzyma serialową adaptację. Za sterami twórca Zagubionych i Watchmen

Serial powstaje na podstawie powieści Łańcuch autorstwa Adriana McKinty’ego. HBO zapowiada, że telewizyjna wersja nie ograniczy się do prostego przeniesienia fabuły na ekran. Lindelof ma rozbudować mitologię historii i pogłębić jej psychologiczne konsekwencje.

Stacja HBO zamówiła ośmioodcinkowy thriller The Chain. Za sterami projektu stanie Damon Lindelof, który po raz pierwszy od czasu Watchmen z 2019 roku ponownie obejmuje funkcję showrunnera.

The Chain opowiada o matce wciągniętej w bezwzględny mechanizm porwań. Po zniknięciu córki bohaterka dowiaduje się, że aby uratować dziecko, musi sama uprowadzić kolejne. W ten sposób staje się ogniwem w przerażającym łańcuchu, który żeruje na desperacji rodziców i zmusza ich do podejmowania niewyobrażalnych decyzji.

Produkcją serialu zajmie się Media Res, znane między innymi z The Morning Show. Projekt rozwijany jest jako miniserial, a za scenariusz pilota odpowiadają Damon Lindelof oraz Carly Wray, przy współpracy Breannah Gibson. Lindelof pełni także funkcję producenta wykonawczego.

Autor książki ma za sobą nietypową drogę do sukcesu. Po latach pisania McKinty porzucił literaturę i pracował jako barman oraz kierowca, by utrzymać rodzinę. Dopiero wsparcie innych pisarzy i agentów skłoniło go do powrotu do pisania, czego efektem była właśnie powieść The Chain. Wcześniej planowano jej filmową adaptację, jednak ostatecznie projekt znalazł nowe życie w formie serialu.