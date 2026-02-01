Powstaje nowy spin-off Gry o tron. Ten będzie wyjątkowy i odpowiadać za niego będzie doceniany twórca

Seria wypłynie na nieznane dotąd wody.

Casey Bloys, szef HBO, potwierdził, że w przygotowaniu jest kilka nowych seriali z Gry o Tron. Oprócz bezpośredniej kontynuacji głównego serialu, który został zapowiedziany przed dwoma tygodniami, powstaje także pierwsza animowana produkcja osadzona w świecie Westeros. Projekt zatytułowany jest Game of Thrones: Nine Voyages i skupi się na postaci Corlysa Velaryona znanego jako Wąż Morski. Gra o tron – Corlys Velaryon trzyma swój serial animowany od Genndy’ego Tartakovsky’ego Bohatera poznaliśmy w Rodzie smoka. To jedna z najbarwniejszych figur w historii rodu Velaryonów, potężny żeglarz i lord pływów, którego sława narodziła się podczas dziewięciu legendarnych wypraw poza granice znanego świata. Serial ma opowiedzieć właśnie o tych podróżach prowadzących między innymi do miast takich jak Qarth czy Asshai, wielokrotnie przywoływanych już w sadze George’a R. R. Martina.

Największe emocje budzi jednak nazwisko twórcy, który ma nadzorować projekt. Z animacją HBO ma być związany Genndy Tartakovsky, autor kultowych serii Samuraja Jacka oraz Primal. Jego charakterystyczny styl oparty na wizualnym opowiadaniu historii, ograniczonej narracji i dialogach oraz monumentalnej akcji doskonale pasuje do opowieści o morskich wyprawach, egzotycznych krainach i budowaniu legendy jednego bohatera.

Animowana forma ma pozwolić twórcom pokazać miejsca i wydarzenia, które w serialach aktorskich byłyby trudne lub ekstremalnie kosztowne do realizacji. Każda z wypraw Corlysa mogłaby stać się osobnym epizodem, prowadząc widzów przez brutalne morza, obce kultury i mityczne zakątki świata znanego z Pieśni lodu i ognia. Jeśli projekt faktycznie doczeka się realizacji, HBO może otworzyć dla marki zupełnie nowy rozdział. Animacja pozwoli nie tylko eksperymentować z formą, ale też sięgnąć po historie, które dotąd istniały jedynie w opowieściach i legendach Westeros. Warto również przypomnieć, że w przygotowaniu znajdują się inne projekty z uniwersum Gry o tron. Oprócz kolejnego sezonu Rycerza Siedmiu Królestw, HBO szykuje także aktorski serial 10,000 Ships, napisany przez Eboni Bootha oraz Aegon’s Conquest, w które zaangażowany jest Mattson Tomlin, scenarzysta Batmana 2. Rycerz Siedmiu Królestw – recenzja serialu. Głupi jak żołdak, przebiegły jak król

