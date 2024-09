George R.R. Martin krytykuje 2. sezon Rodu smoka, po czym kasuje wpis. HBO wydało oświadczenie

Kiedy Ryan Condal po raz pierwszy powiedział mi wieki temu, co zamierza zrobić (być może było to w 2022 roku), sprzeciwiłem się temu ze wszystkich tych powodów. Jednakże nie kłóciłem się długo ani w zaciekły sposób. Poczułem, że zmiana osłabiła tę sekwencję fabularną, ale tylko trochę. Ryan miał ku temu, jak się wydawało, praktyczne powody; nie chcieli zajmować się castingiem kolejnego dziecka, zwłaszcza dwuletniego malucha. Tak małe dzieci nieuchronnie spowolnią produkcję, co będzie miało konsekwencje budżetowe. Budżet i tak był już problemem w Rodzie smoka, sensowne było więc oszczędzanie pieniędzy, gdzie tylko się dało. Co więcej, Ryan zapewnił mnie, że nie tracimy księcia Maelora, a jedynie go odkładamy na później. Królowa Helaena nadal mogła go urodzić w trzecim sezonie, zachodząc w ciążę pod koniec drugiego. Miało to dla mnie sens, więc wycofałem swoje zastrzeżenia i zgodziłem się na zmianę. Nadal uwielbiam ten odcinek i ogólnie finał pierwszego odcinka. Utrata „wyboru Helaeny” osłabiła tę scenę, ale nie w wielkim stopniu. Tylko czytelnicy książki w ogóle zauważyliby jego brak; widzowie, którzy nigdy nie czytali Ognia i krwi, nadal uznają te sceny za rozdzierające serce.