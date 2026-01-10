Twórca Red Dead Redemption 2 nigdy nie przypuszczał, że ta tajemnica zostanie odkryta. „To absolutnie szalone”

Ten sekret był na tyle dobrze ukryty, że miał pozostać tajemnicą dla graczy. Po siedmiu latach fani jednak na niego natrafili.

Siedem lat po premierze Red Dead Redemption 2 gracze wciąż potrafią zaskakiwać samych twórców. Niedawno społeczność odkryła nową, rozbudowaną zagadkę ukrytą w świecie gry, a jeden z byłych deweloperów przyznał wprost, że w studiu nikt nie wierzył, iż kiedykolwiek uda się ją rozwikłać. Red Dead Redemption 2 – były deweloper Rockstar Games potwierdził, że nowo odkryta tajemnica gry jest prawdziwa O sprawie zrobiło się głośno za sprawą Adama Butterwortha, byłego testera QA w Rockstar Games, a obecnie dewelopera w Remedy Entertainment. Twórca odniósł się publicznie do postępów fanów, potwierdzając, że tajemnica istniała od lat i była znana wewnątrz zespołu.

To absolutnie szalone, że ludzie naprawdę to odkryli. Pamiętam rozmowy o tej zagadce jeszcze w czasach pracy nad grą i byłem przekonany, że nigdy nie zostanie odnaleziona. Wczytywanie ramki mediów. Słowa Butterwortha są pierwszym wyraźnym sygnałem, że gracze nie podążają ślepą uliczką ani nie doszukują się sensu tam, gdzie go nie ma. W Red Dead Redemption 2 faktycznie ukryto coś więcej niż tylko przypadkowe symbole.

Cała tajemnica zaczyna się od nietypowych znaków przypominających pająki, które można znaleźć na słupach telegraficznych rozsianych po mapie. Po nałożeniu ich lokalizacji na mapę świata symbole zaczynają się ze sobą łączyć. Kolejne tropy prowadzą przez gitary, pióra oraz rzeźbione ptaki, aż do odkrycia ogromnego znaku zapytania wyrytego na zboczu jednej z gór. To znalezisko przez lata umykało uwadze graczy i może sugerować, że zagadka zbliża się do swojego finału. Choć Rockstar Games oficjalnie nie skomentowało sprawy, reakcja byłego dewelopera pokazuje, jak niezwykłą długowiecznością może pochwalić się świat Red Dead Redemption 2. Nawet po tylu latach gra nadal skrywa sekrety, które potrafią ponownie zjednoczyć społeczność, aby wspólnie rozwiązali tajemnicę gry Rockstara.

