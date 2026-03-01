Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta cecha Resident Evil Requiem najwyraźniej wkurza fanów (ale ta krytyka nie ma większego sensu)

Jakub Piwoński
2026/03/01 12:50
Nowa odsłona kultowej serii zbiera świetne recenzje, jednak część graczy skupia się na jednym szczególe, który od lat budzi kontrowersje – i który wcale nie jest nowym problemem marki.

Fani Resident Evil znów narzekają na długość nowej odsłony cyklu. Resident Evil Requiem zbiera bardzo dobre recenzje i przez wielu określany jest jako jedna z najlepszych części serii, ale w sieci regularnie powraca jeden zarzut – gra jest za krótka jak na tytuł w cenie 70 dolarów. Czy ta krytyka jest jednak uzasadniona, w porównaniu do innych odsłon serii?

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem – gra jest za krótka, czy może jest dokładnie taka, jak większość gier z serii?

Kampania Requiem trwa średnio około 10 godzin. Część graczy podaje, że ukończenie fabuły zajęło im 12–16 godzin, zwłaszcza jeśli eksplorowali lokacje i szukali sekretów. Wymaksowanie gry i zdobycie wszystkich trofeów to zazwyczaj 19–23 godziny zabawy. Dla części odbiorców to wciąż zbyt mało, by uzasadnić pełną cenę premierową.

Jak zauważa ComicBook.com, te narzekania nie do końca mają sens w kontekście gatunku i historii marki. Seria Resident Evil nigdy nie słynęła z bardzo długich kampanii. Większość odsłon można ukończyć w 8–15 godzin, a nawet kultowe Resident Evil 4 zajmowało około 15–16 godzin przy pierwszym podejściu. Jedna z ostatnich gier z serii, Resident Evil: Biohazard, to także raptem 10 godzin rozgrywki. Krótszy czas przejścia jest wręcz elementem projektowym survival horroru, który stawia na intensywność, a nie rozciąganie treści.

Requiem kontynuuje tę filozofię. Gra podzielona jest między dwójkę bohaterów – Leona i Grace – oferując zarówno bardziej dynamiczne starcia, jak i czysty, duszny horror. Po ukończeniu kampanii odblokowuje się tryb New Game+, dodatkowa broń i modyfikatory trudności, które zachęcają do ponownego przejścia historii w innym stylu. Wielu fanów traktuje kolejne podejścia jak wyzwanie speedrunowe, próbując ukończyć grę w jak najkrótszym czasie.

Krótka kampania w Resident Evil to więc nie wada, lecz element konstrukcji zwiększający regrywalność. W tym kontekście zarzut o „zbyt małej długości” wydaje się bardziej kwestią oczekiwań niż realnym problemem gry.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/feature/resident-evil-fans-are-complaining-about-one-thing-with-requiem-and-it-doesnt-make-sense/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:52

No więc tak, Residenty zawsze były dość krótkie. Oryginalną "dwójkę" dało się ukończyć w czasie poniżej 60 minut. Aczkolwiek obecnie ludzie mają wyższe oczekiwania, a taki Baldur nas nieco rozpuścił :)




