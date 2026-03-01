Ta cecha Resident Evil Requiem najwyraźniej wkurza fanów (ale ta krytyka nie ma większego sensu)

Nowa odsłona kultowej serii zbiera świetne recenzje, jednak część graczy skupia się na jednym szczególe, który od lat budzi kontrowersje – i który wcale nie jest nowym problemem marki.
Fani Resident Evil znów narzekają na długość nowej odsłony cyklu. Resident Evil Requiem zbiera bardzo dobre recenzje i przez wielu określany jest jako jedna z najlepszych części serii, ale w sieci regularnie powraca jeden zarzut – gra jest za krótka jak na tytuł w cenie 70 dolarów. Czy ta krytyka jest jednak uzasadniona, w porównaniu do innych odsłon serii?
Resident Evil Requiem – gra jest za krótka, czy może jest dokładnie taka, jak większość gier z serii?
Kampania Requiem trwa średnio około 10 godzin. Część graczy podaje, że ukończenie fabuły zajęło im 12–16 godzin, zwłaszcza jeśli eksplorowali lokacje i szukali sekretów. Wymaksowanie gry i zdobycie wszystkich trofeów to zazwyczaj 19–23 godziny zabawy. Dla części odbiorców to wciąż zbyt mało, by uzasadnić pełną cenę premierową.
Jak zauważa ComicBook.com, te narzekania nie do końca mają sens w kontekście gatunku i historii marki. Seria Resident Evil nigdy nie słynęła z bardzo długich kampanii. Większość odsłon można ukończyć w 8–15 godzin, a nawet kultowe Resident Evil 4 zajmowało około 15–16 godzin przy pierwszym podejściu. Jedna z ostatnich gier z serii, Resident Evil: Biohazard, to także raptem 10 godzin rozgrywki. Krótszy czas przejścia jest wręcz elementem projektowym survival horroru, który stawia na intensywność, a nie rozciąganie treści.
Requiem kontynuuje tę filozofię. Gra podzielona jest między dwójkę bohaterów – Leona i Grace – oferując zarówno bardziej dynamiczne starcia, jak i czysty, duszny horror. Po ukończeniu kampanii odblokowuje się tryb New Game+, dodatkowa broń i modyfikatory trudności, które zachęcają do ponownego przejścia historii w innym stylu. Wielu fanów traktuje kolejne podejścia jak wyzwanie speedrunowe, próbując ukończyć grę w jak najkrótszym czasie.
Krótka kampania w Resident Evil to więc nie wada, lecz element konstrukcji zwiększający regrywalność. W tym kontekście zarzut o „zbyt małej długości” wydaje się bardziej kwestią oczekiwań niż realnym problemem gry.