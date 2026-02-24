Rockstar Games jak Strefa 51. Trwa walka z przeciekami GTA 6

Insiderzy zdradzają, jak studio broni się przed niepożądanym udostępnianiem informacji.

Najnowsze doniesienia od branżowych insiderów – w tym TheGhostOfHope oraz Reece'a „Kiwi Talkz" Reily'ego – malują obraz studia, które całkowicie odcięło się od świata zewnętrznego. Według ich źródeł, Rockstar „zamknął się niczym Strefa 51", a zdobycie jakichkolwiek wiarygodnych informacji o obecnym stanie prac nad GTA 6 graniczy z cudem. GTA 6 – drony, fałszywe identyfikatory i „leakerzy" Decyzja o wprowadzeniu tak drastycznych środków bezpieczeństwa nie wzięła się znikąd. Produkcja „szóstki" od lat jest celem bezprecedensowych ataków. Miało dochodzić do prób wejścia na teren studia przez osoby posługujące się sfałszowanymi identyfikatorami. Fani próbowali też używać dronów, aby przez okna biurowców podejrzeć fragmenty rozgrywki lub sfotografować ekrany deweloperów.

Od publikacji drugiego zwiastuna minęło już 9 miesięcy, co doprowadza najbardziej niecierpliwych fanów do desperacji i szukania ukrytych przekazów nawet w... układzie chmur na grafikach promocyjnych.

Ciekawym wątkiem jest taktyka „fałszywych tropów”. Rockstar ma celowo wypuszczać w obieg nieprawdziwe informacje wśród własnych pracowników. Jeśli dana plotka trafi do sieci, studio jest w stanie błyskawicznie namierzyć „kreta”, który ją wyniósł. To sprawia, że nawet zawodowi insiderzy boją się obecnie publikować cokolwiek, nie mając pewności, czy nie jest to celowa dezinformacja. Mimo blokady informacyjnej, w branży huczy od plotek, że właściwa kampania marketingowa GTA 6 ma ruszyć latem 2026 roku. Dla wielu fanów obecne „uszczelnienie” studia to jasny sygnał, że projekt wchodzi w finalną fazę produkcji i Rockstar chce mieć 100% kontroli nad tym, co i kiedy zobaczy świat. Ostatnio infomowaliśmy o cenie gry, która zapowiada się na bardzo wysoką.