Ten nowy easter egg w Red Dead Redemption 2 rozpali wyobraźnię miłośników teorii spiskowych

Choć od premiery Red Dead Redemption 2 minęło już siedem lat, gra od Rockstar wciąż potrafi zaskakiwać. Jej otwarty świat słynie z ukrytych sekretów, a społeczność fanów po raz kolejny udowadnia, że w przygodzie Arthura Morgana nadal kryją się zagadki czekające na rozwiązanie. Niedawno gracze natknęli się na nowy, intrygujący easter egg, który rozpalił wyobraźnię miłośników teorii spiskowych.

Ten easter egg w Red Dead Redemption 2 rozpali wyobraźnię miłośników teorii spiskowych

Jak zwrócił uwagę serwis cooldown.pl, w centrum zainteresowania znalazł się tajemniczy symbol pająka wyryty na jednym ze słupów telefonicznych na południowym zachodzie mapy. Gracze zauważyli, że odkrycie znaku w określonych godzinach nocnych powoduje pojawienie się niezwykłych pajęczyn ozdobionych piórami. Co więcej, rozmieszczenie tych elementów nie jest przypadkowe – po naniesieniu ich na mapę zaczynają układać się w precyzyjny wzór.