Twórca Pierścieni Władzy o zmianie chronologii czasu. „To nie miało znaczenia”

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy nie spotkały się z tak ciepłym przyjęciem widzów, jakby chciał tego sam Amazon. Mimo to niedawno szefowa Amazon Studios, Jennifer Salke, powiedziała, że produkcja spełniła oczekiwania widzów i pozytywnie wpłynęła na oglądalność pozostałych produkcji oferowanych na platformie Prime Video. Drugi sezon jest już w przygotowaniu, ale showrunnerzy wciąż udzielają nowych wywiadów dotyczących pierwszej serii. Patrick McKay w rozmowie z New York Times został zapytany o kwestię niezgodności serialu z osią czasu stworzoną przez Tolkiena. Twórca Pierścieni Władzy przyznał, że nie miało to większego znaczenia dla fabuły serialu.

Dlaczego serial zmienił chronologię wydarzeń Śródziemia?

Już wcześniej showrunnerzy wytłumaczyli kilka najważniejszych zarzutów fanów dotyczących Pierścieni Władzy. Teraz McKay odniósł się do innej kwestii, czyli skondensowaniem najważniejszych wydarzeń Drugiej Ery do zaledwie kilkuset lat, zamiast kilku tysięcy, jak miało to miejsce w książkach Tolkiena. Twórcy serialu połączyli niektóre wydarzenia, sięgając nawet po te z Trzeciej Ery, co mogło zdezorientować fanów twórczości pisarza. McKay wyjaśnił, dlaczego podjęto taką decyzję.