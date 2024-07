Netflix z kolejną intrygującą produkcją z Korei. Thriller The Frog na pierwszym zwiastunie

Netflix udostępnił zwiastun koreańskiego serialu kryminalnego zatytułowanego The Frog. Widowisko zadebiutuje w sierpniu.

Nowo zaprezentowany zwiastun pozwala rzucić okiem na złowrogą atmosferę The Frog, przygotowując grunt pod wciągającą opowieść o nieprzewidzianym chaosie. Fabuła koncentruje się wokół zwykłych ludzi, których spokojne życie zostaje zakłócone przez przybycie tajemniczego gościa w środku lata.

Do obsady dołączają Yoon Kye-sang (Banici) jako Sang-jun, właściciel wiejskiego motelu oraz Lee Jung-eun (Miss Night and Day) jako dociekliwy policjant badający sprawy Young-ha i Sang-juna.

The frog to serial wyreżyserowany przez Mo Wan-ila, mającego na koncie takie widowiska jak choćby: Smile Again, Sirius, Beautiful Mind i Misty. Scenariusz napisał Son Ho-young. Producentami są SLL i Studio Flow z Korei.

Netflix zaplanował debiut serialu The Frog na 23 sierpnia 2024 r.