Twórca oryginalnego Cowboy Bebop nie był w stanie obejrzeć wersji od Netflixa

Watanabe został poproszony przez Netflixa o obejrzenie aktorskiej wersji Cowboy Bebop i wyrażenie opinii. Autor anime poległ już po prologu, nie dostrzegając w serialu platformy niczego, co przypominałoby jego animowaną wersję. Twórca postanowił nie kontynuować serialu i porzucił go zaledwie po kilku minutach oglądania.

Zaczęło się od sceny w kasynie, co sprawiło, że bardzo trudno było mi kontynuować. Zatrzymałem się na tym i zobaczyłem tylko tę scenę otwierającą. Ewidentnie nie był to Cowboy Bebop i w tym momencie zdałem sobie sprawę, że bez mojego zaangażowania, nie mógłby być to Cowboy Bebop. Czułem, że może powinienem był sam to zrobić. Przynajmniej wartość oryginalnego anime jest teraz znacznie wyższa.