Twórca najlepszego Obcego od lat wraca do horroru. Tym razem nie poleci w kosmos

Noah Hawley przygotowuje nowy film grozy. Będzie to remake argentyńskiego hitu.

Noah Hawley, który ostatnio zebrał świetne opinie za Obcy: Ziemia – uznawany przez wielu za najlepszą odsłonę uniwersum Obcego od lat – nie zwalnia tempa. To nazwisko znów zaczyna przyciągać uwagę fanów gatunku. Twórca ponownie sięga po horror, ale tym razem porzuca kosmiczne klimaty na rzecz znacznie bardziej przyziemnej grozy. Czy i tym razem się uda? Twórca Obcy: Ziemia da nam nowe Nocne istoty Reżyser stanie za kamerą filmu Terrified, który powstaje dla Warner Bros.. Projekt zapowiada się jako większa produkcja niż oryginał. Będzie to nowa wersja argentyńskiego horroru Nocne istoty z 2017 roku. Za oryginał odpowiadał Demián Rugna, który współpracuje przy nowej wersji. To ważne dla zachowania klimatu pierwowzoru. Jego wcześniejszy film Gdy rodzi się zło zyskał uznanie fanów gatunku, co dodatkowo podnosi oczekiwania wobec remake’u.

Fabuła skupi się na policjancie i grupie badaczy zjawisk paranormalnych, którzy trafiają do dzielnicy Buenos Aires nawiedzanej przez niewyjaśnione i przerażające zdarzenia. To historia bliższa klasycznemu horrorowi. Zapowiada się opowieść bardziej kameralna, ale jednocześnie intensywna i nastawiona na budowanie napięcia.

Dla Hawleya to kolejna próba podboju kina po nieudanym debiucie w postaci Lucy wśród gwiazd. Twórca ma więc coś do udowodnienia. Film z Natalie Portman spotkał się z chłodnym przyjęciem i nie zdobył uznania ani widzów, ani krytyków. Mimo to twórca pozostaje jednym z najciekawszych nazwisk współczesnej telewizji – stoi za takimi produkcjami jak Fargo czy Legion. Jego doświadczenie może okazać się kluczowe. Teraz ponownie spróbuje swoich sił na dużym ekranie, tym razem stawiając na czysty horror. Na ten moment nie znamy daty premiery Terrified, ale wszystko wskazuje na to, że Hawley chce wykorzystać swoje doświadczenie w budowaniu napięcia i stworzyć coś, co trafi zarówno do fanów grozy, jak i jego wcześniejszych projektów. To może być jego powrót w wielkim stylu.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










