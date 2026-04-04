Nowe figurki zdradzają szczegóły bohatera Supergirl, który może „skraść” film. Nie musisz wciskać pauzy, by mu się przyjrzeć

Właśnie tak DC ujawnia wygląd bohatera. Zgadza się z komiksową wersją?

Niedawno informowaliśmy o nowym zwiastunie wyczekiwanej produkcji DC – Supergirl: Woman of Tomorrow. Widowisko, które debiutuje w czerwcu, jest już na ostatniej prostej. Jednym z ważniejszych elementów nowej zapowiedzi było rzucenie światła na postać Lobo, graną przez Jason Momoa. Teraz możemy przyjrzeć się tej postaci z bliska, bez konieczności zatrzymywania materiału – wszystko dzięki nowym figurkom kolekcjonerskim. Tak wygląda Lobo w wersji kolekcjonerskiej Linia DC Multiverse od McFarlane Toys ujawnia pełny wygląd Lobo oraz jego charakterystycznego pojazdu – Spacehoga. Motocykl od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów tej postaci i wygląda na to, że filmowa wersja zachowa jego kluczowe cechy, choć w nieco zmienionej formie.

Nowy Spacehog różni się od komiksowego pierwowzoru. Zamiast bardziej futurystycznej, „lewitującej” konstrukcji, otrzymujemy pojazd bliższy klasycznemu motocyklowi – z dużym tylnym kołem i mniejszym z przodu. Nie zabrakło jednak charakterystycznych detali, takich jak czaszka zamocowana z przodu czy potężne silniki po bokach tylnego koła.

Całość utrzymana jest w ciemniejszej, bardziej stonowanej kolorystyce – dominują czernie i szarości, choć w materiałach promocyjnych można dostrzec także subtelne, metaliczne akcenty. To wyraźnie bardziej „przyziemna” wersja pojazdu niż w komiksach, co może sugerować większy realizm w filmowym uniwersum. Co ciekawe, istnieje szansa, że to nie jest ostateczna forma Spacehoga. Pojawiają się spekulacje, że pojazd może przejść transformację i w pewnych momentach upodobnić się bardziej do swojej komiksowej wersji. Jedno jest pewne – Lobo odegra w filmie znacznie większą rolę, niż sugerował materiał źródłowy. W oryginalnym komiksie Woman of Tomorrow bohater w ogóle się nie pojawiał, co oznacza, że twórcy zdecydowali się znacząco rozbudować jego wątek. Nowe figurki to więc nie tylko gadżet dla kolekcjonerów, ale też kolejna wskazówka dotycząca kierunku, w jakim zmierza film. A wszystko wskazuje na to, że Lobo i jego Spacehog będą jednymi z najbardziej widowiskowych elementów nadchodzącej produkcji DC.

