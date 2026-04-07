Niezależny deweloper zainspirowany Resident Evil z PlayStation 1 stworzył horror. Nie będzie on jednak dla wszystkich

Spędzimy tam czas w mieszkaniu pełnym gigantycznych pająków.

Podczas gdy wielkie produkcje, takie jak Grounded 2 czy Monster Hunter Wilds, wprowadzają specjalne tryby dla arachnofobów, niezależne studio Ctrl Freak idzie w zupełnie innym kierunku. Ich nadchodząca gra Lurking to list miłosny do klasyków gatunku survival horror, w którym głównym i jedynym źródłem lęku są gigantyczne, mordercze pająki. Lurking – informacje o grze Fabuła Lurking rzuca nas w rolę hodowcy egzotycznych pająków, którego pasja obraca się przeciwko niemu. Podopieczni uciekają z terrariów, a budynek mieszkalny błyskawicznie zostaje opanowany przez zmutowane, olbrzymie osobniki.

Gra wykorzystuje grafikę low-poly, bezpośrednio nawiązując do pierwszych części serii Resident Evil z konsoli PlayStation 1. „Trzymaj się nisko, bądź cicho, pozostań w cieniu” – radzą twórcy. Skradanie się będzie kluczowe, choć gracz nie pozostanie bezbronny. Zwiastun pokazuje m.in. użycie domowej roboty miotacza ognia. Deweloperzy obiecują „dynamiczne zachowania pająków” oraz ich „wyjątkowo realistyczny ruch”, co dla osób z lękiem przed tymi stawonogami może być doświadczeniem ekstremalnym. W dobie gier trwających setki godzin, Lurking wyróżnia się czasem rozgrywki. Kampania została zaprojektowana na około 2 godziny, co czyni ją idealną propozycją na jeden, intensywny wieczór.

GramTV przedstawia:

Lurking posiada też wiele zakończeń. Decyzje gracza wpłyną na to, jak potoczą się losy bohatera i czy uda mu się uciec z pułapki. Inspiracja Resident Evil objawia się przede wszystkim w stałych kątach kamery (w specyficznych sekcjach) i zarządzanie ograniczonymi zasobami to hołd dla złotej ery survival horrorów. Twórcy otwarcie przyznają, że pająki zostały zaprojektowane tak, by wywoływać pierwotny strach – nie planują żadnych ułatwień ani „trybów arachnofobii”. Lurking zadebiutuje na platformie Steam w 2026 roku.