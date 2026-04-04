Marvel ujawnia kolejną wersję pancerza Tony’ego Starka. Nowa zbroja Iron Mana inspirowana jest Mysterio.

Choć zbroje Iron Mana od lat zachowują charakterystyczne elementy takie jak hełm, reaktor łukowy i repulsory, Tony Stark wielokrotnie eksperymentował z różnymi stylami i technologiami. W przeszłości inspirował się między innymi symbiotami (Superior Iron Man), technologią Asgardu (Thor-buster), a nawet rozwiązaniami swoich przeciwników. Tym razem poszedł o krok dalej, łącząc własną technologię z rozwiązaniami Quentina Becka, czyli Mysterio.

Nowa zbroja pojawia się w komiksie Iron Man #4 z 2026 roku autorstwa Joshua Williamson. [SPOILER] W tej historii Tony Stark zostaje wciągnięty w pułapkę zastawioną przez Madame Masque, która analizuje jego ruchy i strategie. Aby się wydostać, Tony tworzy nowy pancerz Mysterio Iron Man. Zbroja wyróżnia się charakterystycznym hełmem Mysterio, zielonym gazem bojowym, iluzjami oraz kolorystyką zielono-fioletową.

Nowa technologia okazuje się jednak trudna w użyciu. Stark, przyzwyczajony do czysto technologicznych rozwiązań, nie radzi sobie z iluzjami tak dobrze jak sam Mysterio. W efekcie zostaje pokonany przez koszmarną wizję Spider-Mana, która przybiera formę potwora z pajęczymi odnóżami. Sytuacja pokazuje, że nawet dla geniusza pokroju Starka korzystanie z obcej technologii może być ryzykowne. [KONIEC SPOILERA]