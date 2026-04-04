Marvel ujawnia kolejną wersję pancerza Tony’ego Starka. Nowa zbroja Iron Mana inspirowana jest Mysterio.

Tony Stark stworzył zbroję, która bazuje także na iluzji, zamiast wyłącznie na technologii.
Iron Man doczekał się zupełnie nowej zbroi, która zaskakuje nietypową inspiracją. W najnowszych komiksach Marvela, Tony Stark wykorzystuje technologię jednego z największych wrogów Spider-Mana, tworząc unikalny pancerz inspirowany Mysterio.
Iron Man otrzymał nową zbroję
Choć zbroje Iron Mana od lat zachowują charakterystyczne elementy takie jak hełm, reaktor łukowy i repulsory, Tony Stark wielokrotnie eksperymentował z różnymi stylami i technologiami. W przeszłości inspirował się między innymi symbiotami (Superior Iron Man), technologią Asgardu (Thor-buster), a nawet rozwiązaniami swoich przeciwników. Tym razem poszedł o krok dalej, łącząc własną technologię z rozwiązaniami Quentina Becka, czyli Mysterio.
Nowa zbroja pojawia się w komiksie Iron Man #4 z 2026 roku autorstwa Joshua Williamson. [SPOILER]W tej historii Tony Stark zostaje wciągnięty w pułapkę zastawioną przez Madame Masque, która analizuje jego ruchy i strategie. Aby się wydostać, Tony tworzy nowy pancerz Mysterio Iron Man. Zbroja wyróżnia się charakterystycznym hełmem Mysterio, zielonym gazem bojowym, iluzjami oraz kolorystyką zielono-fioletową.
Nowa technologia okazuje się jednak trudna w użyciu. Stark, przyzwyczajony do czysto technologicznych rozwiązań, nie radzi sobie z iluzjami tak dobrze jak sam Mysterio. W efekcie zostaje pokonany przez koszmarną wizję Spider-Mana, która przybiera formę potwora z pajęczymi odnóżami. Sytuacja pokazuje, że nawet dla geniusza pokroju Starka korzystanie z obcej technologii może być ryzykowne. [KONIEC SPOILERA]
Ta historia wpisuje się w szerszy motyw Marvela, czyli przenikania się technologii bohaterów i złoczyńców. Przykładami mogą być chociażby Norman Osborn jako Iron Patriot wykorzystujący technologię Starka, Carnage hakujący systemy Iron Mana, a także eksperymenty Starka inspirowane bronią takich przeciwników jak Doctor Octopus czy Shocker. Również w filmowym uniwersum Marvela widać silne powiązania. Wielu przeciwników Spider-Mana korzystało z technologii Starka, jak choćby Vulture czy nawet wspomniany Mysterio.
Nowa zbroja pokazuje, że Tony Stark najlepiej działa pod presją, sięgając po najbardziej nieoczywiste rozwiązania. Jednocześnie udowadnia, że granica między narzędziem bohatera, a bronią złoczyńcy bywa niezwykle cienka. Tak przedstawia się omawiana zbroja inspirowana Mysterio:
