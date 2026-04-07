Gothic 1 Remake taniej przed premierą. Edycja pudełkowa na PS5

W ramach przedsprzedaży fizyczne wydanie gry wyceniono na 205 zł. Darmowa dostawa dostępna jest dla użytkowników Allegro Smart!. Gothic Remake to odświeżona wersja kultowego RPG-a, który dla wielu graczy z Polski ma szczególne znaczenie. Produkcja otrzyma pełną polską wersję językową. Premiera gry zaplanowana została na 5 czerwca 2026 roku, natomiast wysyłka zamówień przedpremierowych ma rozpocząć się dzień wcześniej.
Wróć do Doliny Kopalń w tej wiernej przeróbce przełomowej gry RPG z otwartym światem. Odkrywaj ręcznie tworzony, organiczny świat, który dynamicznie reaguje na Twoje działania. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym weteranem serii Gothic, czy też po raz pierwszy trafiasz do kolonii, czeka Cię prawdziwa przygoda RPG z nieograniczoną eksploracją, jakiej nie znajdziesz nigdzie indziej.
Królestwo Myrtany zostało najechane przez nieustępliwą hordę orków. Desperacko poszukując potężnej broni, by ich odeprzeć, król Rhobar II nakazuje wydobycie ogromnych ilości magicznej rudy, zmuszając wszystkich dostępnych więźniów do pracy w kopalniach Khorinis. Aby nikt nie uciekł, król nakazuje swoim najzdolniejszym magom wznieść magiczną barierę. Jednak coś idzie nie tak, a magia wymyka się spod kontroli, uwięziwszy wszystkich w środku. Więźniowie buntują się, zamieniając kopalnię w terytorium bezprawia rządzone przez najbardziej brutalnych osadników Kolonii.
Teraz król musi negocjować z tymi nowymi władcami, podczas gdy napięcia między frakcjami w kopalni rosną. W samym środku chaosu przybycie nieznanego więźnia zmieni wszystko…
GramTV przedstawia:
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!