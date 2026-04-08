Powrót mangi Dragon Ball Super może przynieść jedne z największych zmian w historii całego uniwersum

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/08 21:00
Czy Toyotarou pokusi się wprowadzenie długo wyczekiwanej przez fanów formy w mandze Dragon Ball Super?

Obecny twórca mangi Dragon Ball Super, Toyotarou, potwierdził niedawno, że pracuje nad wznowieniem publikacji, co już samo w sobie wywołało ogromne poruszenie wśród fanów. Jeszcze większe emocje budzi jednak potencjalny wpływ autora na kanon serii. Według spekulacji, wraz z powrotem mangi do obiegu, do oficjalnego kanonu może trafić forma Super Saiyan 5, dotąd uznawana za element fanowskiej twórczości.

Dragon Ball – fanowskie SSJ5
Czy do Dragon Ball Super trafi forma SSJ5?

Nowa sytuacja wynika z faktu, że Toyotarou przejmuje pełną kontrolę nad rozwojem historii po śmierci Akiry Toriyamy. W przeszłości to właśnie materiały stworzone bezpośrednio przez Toriyamę, nawet jeśli nie pojawiały się w samej mandze, były uznawane za kanoniczne. Dotyczyło to między innymi oficjalnych przewodników czy wypowiedzi autora rozwijających lore serii. Analogicznie, fani zaczynają traktować wcześniejsze prace Toyotarou jako potencjalnie istotne dla kanonu. Szczególne znaczenie ma tutaj jego fanowska manga Dragon Ball AF, którą tworzył jeszcze przed rozpoczęciem pracy nad oficjalnym Dragon Ball Super.

To właśnie w Dragon Ball AF pojawiła się rozwinięta koncepcja Super Saiyan 5. Forma wyróżnia się białymi włosami, przypominającymi późniejsze transformacje jak Ultra Instinct, a także cechami znanymi z Super Saiyan 3 i 4, w tym dłuższą fryzurą i owłosieniem ciała. Projekt Toyotarou był jednym z najbardziej rozpoznawalnych wariantów tej formy wśród fanów. Dodatkowo, rozdział 104 Dragon Ball Super zawierał subtelne nawiązania do wcześniejszych, niekanonicznych elementów serii, co może sugerować bardziej elastyczne podejście autora do kanonu. Sam Toyotarou w przeszłości przyznawał, że jego zdaniem granice kanoniczności w Dragon Ball są płynne. Taka interpretacja oznaczałaby również, że inne poboczne projekty, jak Super Dragon Ball Heroes, mogłyby zostać włączone do szerszego kanonu uniwersum.

Choć dla części fanów może to wydawać się chaotyczne, warto pamiętać, że Dragon Ball Super już wcześniej wprowadziło koncepcję multiwersum i alternatywnych linii czasowych. Dzięki temu różne wersje wydarzeń mogą współistnieć bez konieczności wykluczania się nawzajem. Na ten moment nie podano daty premiery rozdziału 105, który ma kontynuować historię. Wiadomo natomiast, że nowe projekty związane z marką są w przygotowaniu, w tym anime Dragon Ball Super: Beerus planowane na zimę 2026 roku oraz kontynuację anime pod postacią Dragon Ball Super: The Galactic Patrol. Powrót Dragon Ball Super pod pełną kontrolą Toyotarou może więc nie tylko kontynuować historię, ale również na nowo zdefiniować granice tego, co w uniwersum Dragon Ball uznawane jest za oficjalne.

Źródło:https://www.cbr.com/dragon-ball-super-manga-toyotarou-super-saiyan-5-canon/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

