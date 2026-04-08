Powrót mangi Dragon Ball Super może przynieść jedne z największych zmian w historii całego uniwersum

Obecny twórca mangi Dragon Ball Super, Toyotarou, potwierdził niedawno, że pracuje nad wznowieniem publikacji, co już samo w sobie wywołało ogromne poruszenie wśród fanów. Jeszcze większe emocje budzi jednak potencjalny wpływ autora na kanon serii. Według spekulacji, wraz z powrotem mangi do obiegu, do oficjalnego kanonu może trafić forma Super Saiyan 5, dotąd uznawana za element fanowskiej twórczości.
Czy do Dragon Ball Super trafi forma SSJ5?
Nowa sytuacja wynika z faktu, że Toyotarou przejmuje pełną kontrolę nad rozwojem historii po śmierci Akiry Toriyamy. W przeszłości to właśnie materiały stworzone bezpośrednio przez Toriyamę, nawet jeśli nie pojawiały się w samej mandze, były uznawane za kanoniczne. Dotyczyło to między innymi oficjalnych przewodników czy wypowiedzi autora rozwijających lore serii. Analogicznie, fani zaczynają traktować wcześniejsze prace Toyotarou jako potencjalnie istotne dla kanonu. Szczególne znaczenie ma tutaj jego fanowska manga Dragon Ball AF, którą tworzył jeszcze przed rozpoczęciem pracy nad oficjalnym Dragon Ball Super.
