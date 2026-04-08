Powrót mangi Dragon Ball Super może przynieść jedne z największych zmian w historii całego uniwersum

To właśnie w Dragon Ball AF pojawiła się rozwinięta koncepcja Super Saiyan 5. Forma wyróżnia się białymi włosami, przypominającymi późniejsze transformacje jak Ultra Instinct, a także cechami znanymi z Super Saiyan 3 i 4, w tym dłuższą fryzurą i owłosieniem ciała. Projekt Toyotarou był jednym z najbardziej rozpoznawalnych wariantów tej formy wśród fanów. Dodatkowo, rozdział 104 Dragon Ball Super zawierał subtelne nawiązania do wcześniejszych, niekanonicznych elementów serii, co może sugerować bardziej elastyczne podejście autora do kanonu. Sam Toyotarou w przeszłości przyznawał, że jego zdaniem granice kanoniczności w Dragon Ball są płynne. Taka interpretacja oznaczałaby również, że inne poboczne projekty, jak Super Dragon Ball Heroes, mogłyby zostać włączone do szerszego kanonu uniwersum.

Choć dla części fanów może to wydawać się chaotyczne, warto pamiętać, że Dragon Ball Super już wcześniej wprowadziło koncepcję multiwersum i alternatywnych linii czasowych. Dzięki temu różne wersje wydarzeń mogą współistnieć bez konieczności wykluczania się nawzajem. Na ten moment nie podano daty premiery rozdziału 105, który ma kontynuować historię. Wiadomo natomiast, że nowe projekty związane z marką są w przygotowaniu, w tym anime Dragon Ball Super: Beerus planowane na zimę 2026 roku oraz kontynuację anime pod postacią Dragon Ball Super: The Galactic Patrol. Powrót Dragon Ball Super pod pełną kontrolą Toyotarou może więc nie tylko kontynuować historię, ale również na nowo zdefiniować granice tego, co w uniwersum Dragon Ball uznawane jest za oficjalne.