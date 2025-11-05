Twórca Lethal Company oddaje nową grę za darmo. Bał się, że nie spodoba się graczom

Twórca Lethal Company nie był pewien swojego nowego projektu, więc nie pobrał za niego ani grosza.

Autor hitowego Lethal Company postanowił po raz kolejny zaskoczyć społeczność. Zeekerss, bo pod takim pseudonimem działa twórca, udostępnił nową grę zatytułowaną Welcome to the Dark Place całkowicie za darmo na Steamie. Decyzja ta wynikała z braku pewności, czy nowy projekt – łączący horror psychologiczny z formą tekstowej przygodówki – zostanie dobrze przyjęty.

Welcome to the Dark Place – eksperyment, kt óry okaza ł się sukcesem

W nowej produkcji gracz trafia do tytułowego Ciemnego Miejsca, krainy rządzącej się „dziwacznymi regułami” i przypominającej „plac zabaw dla idei inspirowanych rzeczywistością”. Rozgrywka skupia się głównie na czytaniu tekstowych opisów i słuchaniu narracji, choć niektóre fragmenty urozmaicono prostą oprawą graficzną. Dodatkowo wprowadzono możliwość szkicowania na kartce – zarówno w celach praktycznych, jak i relaksacyjnych.