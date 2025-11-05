Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórca Lethal Company oddaje nową grę za darmo. Bał się, że nie spodoba się graczom

Mikołaj Berlik
2025/11/05 10:30
0
0

Twórca Lethal Company nie był pewien swojego nowego projektu, więc nie pobrał za niego ani grosza.

Autor hitowego Lethal Company postanowił po raz kolejny zaskoczyć społeczność. Zeekerss, bo pod takim pseudonimem działa twórca, udostępnił nową grę zatytułowaną Welcome to the Dark Place całkowicie za darmo na Steamie. Decyzja ta wynikała z braku pewności, czy nowy projekt łączący horror psychologiczny z formą tekstowej przygodówki – zostanie dobrze przyjęty.

Welcome to the Dark Place

Welcome to the Dark Place – eksperyment, który okazał się sukcesem

W nowej produkcji gracz trafia do tytułowego Ciemnego Miejsca, krainy rządzącej się „dziwacznymi regułami” i przypominającej „plac zabaw dla idei inspirowanych rzeczywistością”. Rozgrywka skupia się głównie na czytaniu tekstowych opisów i słuchaniu narracji, choć niektóre fragmenty urozmaicono prostą oprawą graficzną. Dodatkowo wprowadzono możliwość szkicowania na kartce – zarówno w celach praktycznych, jak i relaksacyjnych.

Zeekerss przyznał w rozmowie z GamesRadar+, że początkowo planował sprzedawać tę produkcję, lecz zrezygnował. Jak stwierdził, chce wydawać komercyjnie tylko te gry, które mają realną szansę spodobać się szerokiemu gronu odbiorców. W przypadku Welcome to the Dark Place uznał, że to projekt zbyt eksperymentalny, by ryzykować sprzedaż.

GramTV przedstawia:

Okazało się jednak, że obawy były niepotrzebne. Nowe dzieło Zeekerssa zebrało na Steamie „bardzo pozytywne” recenzje i średnią ocen 88/100. Gracze chwalą atmosferę, intrygującą narrację i świeże podejście do gatunku. Sukces ten potwierdza, że autor Lethal Company potrafi przyciągnąć uwagę nie tylko intensywnym horrorem, ale też nastrojową, minimalistyczną historią.

Welcome to the Dark Place dostępne jest za darmo na Steamie.

Tagi:

News
PC
Steam
wyniki sprzedaży
oceny
indie
survival
wyniki
Zeekerss
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112