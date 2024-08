Twórca kultowego Siedem nakręci amerykańską wersję Squid Game? To możliwe!

Hollywoodzkie wróble ćwierkają, że David Fincher wybrał już swój kolejny projekt. To Squid Game: America.

Choć informację tę na razie trzeba traktować jako plotkę, bardzo możliwe, że David Fincher, twórca takich filmów jak Siedem i Obcy 3 , już od jakiegoś czasu pracuje nad amerykańskim remakiem Squid Game. Ma to być jego kolejny projekt realizowany dla platformy Netflix.

Informacja ta może być zaskakująca szczególnie dla tych, którzy liczyli, że kolejnym projektem po The Killer amerykańskiego reżysera będzie zapowiadany także od dłuższego czasu prequel kultowego Chinatown Romana Polańskiego. Jeśli amerykański Squid Game jednak nie dojdzie do skutku, portal World of Reel sugeruje, że Fincher zamiast na Chinatown skupi się na filmie Strangers, remaku Nieznajomych z pociągu Alfreda Hitchcocka. W filmie mieli ponoć wystąpić Ben Affleck i Brad Pitt. Tu także jednak brak oficjalnego potwierdzenia.