Wielki powrót w Squid Game 2 i nowi gracze. Jest kolejny zwiastun koreańskiego hitu

Platforma na dobre rozpoczęło promocję drugiego sezonu Squid Game. Chociaż do premiery pozostało jeszcze sporo czasu, to właśnie otrzymaliśmy drugą zapowiedź nowych odcinków. Pierwsza ujawniła kilka szczegółów dotyczących fabuły, a druga skupia się na powrocie głównego bohatera, czyli Gi-hun Seong, w którego wciela się Jung-jae Lee. Tym razem będzie nosił numer 456, a krótki zwiastun pokazuje również innych uczestników, choć bez prezentowania ich pełnego wizerunku. Każdy z nich ma charakterystyczne zielone dresy, które noszą uczestnicy morderczej gry, w której tylko jedna osoba może zgarnąć ogromne pieniądze. Nowy zwiastun Squid Game 2 zobaczycie poniżej.

Trzy lata po wygraniu Squid Game Gracz 456 pozostaje zdeterminowany, aby znaleźć ludzi stojących za grą i położyć kres ich okrutnemu sportowi. Wykorzystując fortunę do sfinansowania swoich poszukiwań, Gi-hun zaczyna od najbardziej oczywistych miejsc: szuka mężczyzny w eleganckim garniturze grającego w ddakji w metrze. Kiedy jego wysiłki w końcu przynoszą rezultaty, droga do pokonania organizacji okazuje się bardziej zabójcza, niż sobie wyobrażał: aby zakończyć grę, musi ponownie do niej wejść.

W obsadzie Squid Game 2 znajdują się: Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun, Gong Yoo, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri oraz Won Ji-an.