Dokąd zmierza Obcy? O ewolucji słynnej serii science fiction, w świetle nadchodzącego filmu Obcy: Romulus

To co stanowiło siłę pierwszego filmu o Obcym w dużym stopniu opierało się na efekcie zaskoczenia. Ten potwór nie był znany kinu wcześniej. Wyszedł z głowy Hansa Rudolfa Gigera, a Ridley Scott zdecydował przenieść mroczną wizję na ekran. Groza zademonstrowana w pierwszym filmie o Obcym w dużej mierze koncentruje się na skrupulatnym budowaniu napięcia i przygotowywaniu widza na nadejście potwora. Bez względu na to, ja bardzo oryginalne i dopracowane były scenariusze kolejnych filmów serii, wszystkie one były już pozbawione tego jednego, istotnego elementu – efektu zaskoczenia.

Hollywood nie znosi jednak próżni. Jeśli coś spotkało się z zainteresowaniem widzów, prędzej czy później wróci w postaci sequela. Rychło zdecydowano, by Obcy w dalszych etapach skupiał się na postaci Ellen Ripley, czyniąc historię Obcego, jej historią. Potwór miał z kolei niezmiennie stanowić źródło zła i zagrożenia, będąc przy tym ucieleśnieniem lęków głównej bohaterki. By zaradzić niemożności ponownego wywołania efektu zaskoczenia, pogłębiono historię bohaterki, ale także każdorazowo obierano nieco inny styl wypowiedzi. Diabeł tkwił zatem w niuansach.

Krótka historia kosmicznego krzyku

Zaczęło się od horroru, którego atmosfera przypomina mroczną, gotycką opowieść, o wampirze czyhającym w ciemnym zamczysku. Kobieta, która broni się przed napastnikiem, jest uosobieniem niewinności. Jest dziewicą, która broni cnoty przed napastnikiem - metaforycznie można to tak postrzegać, biorąc pod uwagę mnogość analogii seksualnych, wybrzmiewających w serii. W drugim filmie, Decydującym starciu, James Cameron postanowił całkowicie zmienić konwencję. Horror zastępuje akcja. Bohaterka jest tu już silną, niezależną kobiecą jednostką, która doskonale zna już swoje lęki i posiada narzędzia do walki z nimi. Ba, posiada nawet cały odział ludzi, którzy mają jej pomóc w obronie swego najskrytszego marzenia - macierzyństwa.

Trzecia odsłona komplikuję tę drogę jak tylko może. Co prawda wraca do korzeni, bo na powrót staje się kinem grozy, ale bohaterka jest jeszcze bardziej bezbronna, niż była w części pierwszej. Trafia do więzienia, goli głowę, zostaje odarta ze swej kobiecości, mało tego, przychodzi jej funkcjonować pośród napastników seksualnych i zwykłych kryminalistów. By jeszcze pokomplikować okoliczności, postacie nie mają już dostępu do arsenału broni, a w konfrontacji z Obcym mogą wykorzystywać tylko zwykłą siekierę. To zdecydowanie najbardziej pesymistyczny film tej serii, który broni się bardzo konsekwentnym dążeniem do zwieńczenia historii Ripley. Matka decyduje się na aborcję i eutanazję jednocześnie, w imię wyższych wartości i zachowania własnej niezależności.

Ale Hollywood pozostało nieugięte. W 1997 premierę miał kolejny film tym razem zatytułowany Przebudzenie. Już na poziomie konceptu wyjściowego wydawał się absurdalny, ponieważ Ellen Ripley postanowiła wrócić zza światów. Pomocne okazało się klonowanie. To już nie jest ta sama kobieta, ba, to już nawet nie jest ten sam człowiek, ale postać nowej Ripley wprowadza interesującą dynamikę w tej historii. Sam film jawi się w serii jako ten najbardziej groteskowy, mieszający elementy poprzednich odsłon, najbardziej idąc w stronę konwencji horroru cielesnego. David Cronenberg byłby dumny.

Ridley Scott nie daje za wygraną

Po latach od zakończenia cyklu, Ridley Scott przypomniał sobie o swoim dziecku. Punktem wyjścia dla nowego filmu miała być jedna z początkowych scen w Nostromo, w której postacie natrafiają na ciało pewnego kosmicznego inżyniera. Wątek ten został pociągnięty dalej w Prometeuszu, a rzekomym inżynierom zaczęto przypisywać iście twórcze zapędy - w myśl greckiego mitu opowiadającego o ogniu, którego dostąpiła ludzkość. Sam Obcy, za sprawą tego, przybrał formę historii o potrzebie tworzenia. Inżynierowie tworzą ludzi, ludzie tworzą sztuczną inteligencję, sztuczna inteligencja, nie chcąc być gorsza, także tworzy, ale istotę przynoszącą zgubę. Przymierze kontynuuje te wątki, bo android David dalej gra w filmie pierwsze skrzypce, ale na scenę wchodzi już jedno z jego dzieł i ma ono iście śmiercionośne zapędy.

Prequele wprowadziły nową warstwę mitologii do uniwersum Obcego. Prometeusz przedstawił inżynierów, starożytną rasę, która stworzyła ludzi i ksenomorfy, oraz ich tajemniczą technologię. Przymierze rozwija ten wątek, pokazując genezę klasycznych ksenomorfów i rolę, jaką odegrał w tym procesie android David. To rozszerzenie tła fabularnego nadaje nowy kontekst wydarzeniom z oryginalnych filmów.

Był to kontrowersyjny kierunek, ale przypomnę, że seria o Obcym kontrowersjami stoi. Każdy film tej odsłony coś burzy, by na zgliszczach powołać zupełnie nową historię, obierającą świeżą perspektywę na tytułowego potwora. Nie wiem jak na tym tle wypadnie nadchodzący Obcy: Romulus, bo wydaje się być on najbardziej "miękkim" przedsięwzięciem. Osadzony pomiędzy pierwszą, a drugą odsłoną cyklu, rozgrywający się na nowej (niezależnej) przestrzeni, przy udziale zupełnie nowych postaci, zdaje się koncentrować przede wszystkim na sianiu grozy, przy udziale sprawdzonych chwytów. Czy w przypadku ewentualnego sukcesu frekwencyjnego, ten wyjątkowo prosty (bezpieczny) koncept wystarczy do tego, by kontynuować przygodę z serią? Śmiem wątpić. Ten film może zadziałać jako pojedynczy strzał, ale by wyznaczyć nowe kierunki, decydenci w Disneyu, dzierżyciele praw do marki, potrzebują mocniejszego tąpnięcia.

Powrót Ripley?

Historia Ellen Ripley wydaje się już wyeksploatowana do granic, ale w sytuacji gdy widzowie zatęsknią za tą postacią i nie będą potrafili kibicować innym „ofiarom” Obcego, wydaje się więcej niż pewne, że ktoś w końcu zacznie poważniej myśleć nad jej wskrzeszeniem. Mam tu na myśli albo reboot i poprowadzenie historii Ripley w zupełnie nowym kierunku, albo pociągnięcie wątku klonowania (sztucznej inteligencji?), acz w nieco bardziej wiarygodny sposób, niż zademonstrowano to w Przebudzeniu. Istnieje też możliwość pociągnięcia wątku córki Ellen Ripley, Amandy. Nawiązanie do niej istnieje już w Decydującym starciu, gdzie w reżyserskiej wersji dowiadujemy się o tym, że Amanda zmarła ze starości, podczas gdy Ellen dryfowała przez lata w kosmosie. Ta postać wywołana została także w grze Obcy: Izolacja, gdzie jako główna bohaterka, walcząc z Obcym, stara się jednocześnie dowiedzieć czegoś o swojej matce. W świetle ewentualnego sukcesu Romulusa, opartego stylistycznie na retro-futuryzmie, który znamy także z Izolacji, kontynuacja historii Amandy mogłaby zadziałać.