Quentin Tarantino jednak NIE nakręci w tym roku nowego filmu... ale pozwoli, by Fincher zrobił to za niego

Reżyser zdecydował się nie realizować kontynuacji Pewnego razu... jako swojego dziesiątego i ostatniego filmu. Zamiast tego znalazł swego rodzaju „furtkę” — pozwalając Fincherowi wyreżyserować projekt na podstawie własnego scenariusza. Dla Tarantino trzymanie się zasady dziesięciu filmów najwyraźniej staje się coraz większym ograniczeniem, które wpływa na jego decyzje zawodowe.

Co zatem dalej? Nie wiadomo. Jeszcze w zeszłym roku żyliśmy doniesieniami o powstawaniu The Movie Critic, który jednak finalnie trafił do kosza. Kto wie, może ten film także zostanie kiedyś zrealizowany, ale przez innego reżysera, na podstawie scenariusza Tarantino? Póki co, zamiast spektakularnego powrotu Tarantino na plan zdjęciowy, czeka nas niezwykle intrygujące połączenie stylu Finchera i świata stworzonego przez Tarantino. A na kolejne dzieło samego mistrza musimy jeszcze poczekać.