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To smutny dzień dla fanów kultowej Maski

Jakub Piwoński
2026/07/25 11:45
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Reżyser odpowiadał za jedne z najbardziej pamiętnych filmów lat 80. i 90.

Chuck Russell, twórca takich filmów jak Maska, Koszmar z ulicy Wiązów 3: Wojownicy snów czy Egzekutor, zmarł w wieku 74 lat. Informację o jego śmierci przekazała rodzina reżysera.

Chuck Russell
Chuck Russell

Chuck Russell – twórca jednych z najbardziej pamiętnych hitów lat 80. i 90.

Choć nigdy nie należał do ulubieńców krytyków, przez lata wypracował sobie opinię reżysera, który potrafił dostarczyć widzom znakomitej rozrywki. Swobodnie poruszał się między horrorem, komedią, fantastyką i kinem akcji, pozostawiając po sobie kilka produkcji, które do dziś cieszą się statusem kultowych. Jednym z jego pierwszych wielkich sukcesów był Koszmar z ulicy Wiązów 3: Wojownicy snów z 1987 roku. Film do dziś uchodzi za jedną z najlepszych odsłon całej serii o Freddym Kruegerze. Rok później Russell wyreżyserował remake Plazmy, który z czasem zdobył wierne grono fanów.

Największą popularność przyniosła mu jednak Maska z 1994 roku. Szalona komedia z Jimem Carreyem w roli głównej okazała się światowym fenomenem, a zielonolicy bohater na stałe zapisał się w historii popkultury. Niedawno nawet spekulowano, czy twórca nie wróci by nakręcić kontynuację, ale niestety, wieści o jego śmierci mogły pogrążyć projekt.

GramTV przedstawia:

Po sukcesie Maski Russell stanął za kamerą Egzekutora z Arnoldem Schwarzeneggerem oraz Króla Skorpiona, filmu, który pomógł Dwayne'owi Johnsonowi rozpocząć karierę gwiazdy kina akcji. Późniejsze lata nie przyniosły już podobnych sukcesów. Reżyser wrócił do Hollywood po dłuższej przerwie, realizując między innymi Jestem zemstą, Junglee, Paradise City oraz remake horroru Witchboard. Żaden z tych tytułów nie powtórzył sukcesów jego największych hitów.

Mimo to dorobek Chucka Russella pozostaje ważną częścią kina gatunkowego lat 80. i 90. Jego filmy bawiły, straszyły i zachwycały efektami specjalnymi, a dla wielu widzów stały się symbolem epoki kaset VHS i złotych czasów hollywoodzkiego kina rozrywkowego.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/24/chuck-russell-dies-at-74-directed-the-mask-dream-warriors-eraser-and-the-blob

Tagi:

Popkultura
kino
Hollywood
śmierć
reżyser
kultowe filmy
Maska
Chuck Russell
Król Skorpion
Egzekutor
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112