To smutny dzień dla fanów kultowej Maski

Reżyser odpowiadał za jedne z najbardziej pamiętnych filmów lat 80. i 90.
Chuck Russell, twórca takich filmów jak Maska, Koszmar z ulicy Wiązów 3: Wojownicy snów czy Egzekutor, zmarł w wieku 74 lat. Informację o jego śmierci przekazała rodzina reżysera.
Chuck Russell – twórca jednych z najbardziej pamiętnych hitów lat 80. i 90.
Choć nigdy nie należał do ulubieńców krytyków, przez lata wypracował sobie opinię reżysera, który potrafił dostarczyć widzom znakomitej rozrywki. Swobodnie poruszał się między horrorem, komedią, fantastyką i kinem akcji, pozostawiając po sobie kilka produkcji, które do dziś cieszą się statusem kultowych. Jednym z jego pierwszych wielkich sukcesów był Koszmar z ulicy Wiązów 3: Wojownicy snów z 1987 roku. Film do dziś uchodzi za jedną z najlepszych odsłon całej serii o Freddym Kruegerze. Rok później Russell wyreżyserował remake Plazmy, który z czasem zdobył wierne grono fanów.
Po sukcesie Maski Russell stanął za kamerą Egzekutora z Arnoldem Schwarzeneggerem oraz Króla Skorpiona, filmu, który pomógł Dwayne'owi Johnsonowi rozpocząć karierę gwiazdy kina akcji. Późniejsze lata nie przyniosły już podobnych sukcesów. Reżyser wrócił do Hollywood po dłuższej przerwie, realizując między innymi Jestem zemstą, Junglee, Paradise City oraz remake horroru Witchboard. Żaden z tych tytułów nie powtórzył sukcesów jego największych hitów.
Mimo to dorobek Chucka Russella pozostaje ważną częścią kina gatunkowego lat 80. i 90. Jego filmy bawiły, straszyły i zachwycały efektami specjalnymi, a dla wielu widzów stały się symbolem epoki kaset VHS i złotych czasów hollywoodzkiego kina rozrywkowego.
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