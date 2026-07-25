To smutny dzień dla fanów kultowej Maski

Chuck Russell, twórca takich filmów jak Maska, Koszmar z ulicy Wiązów 3: Wojownicy snów czy Egzekutor, zmarł w wieku 74 lat. Informację o jego śmierci przekazała rodzina reżysera.

Chuck Russell – twórca jednych z najbardziej pamiętnych hitów lat 80. i 90.

Choć nigdy nie należał do ulubieńców krytyków, przez lata wypracował sobie opinię reżysera, który potrafił dostarczyć widzom znakomitej rozrywki. Swobodnie poruszał się między horrorem, komedią, fantastyką i kinem akcji, pozostawiając po sobie kilka produkcji, które do dziś cieszą się statusem kultowych. Jednym z jego pierwszych wielkich sukcesów był Koszmar z ulicy Wiązów 3: Wojownicy snów z 1987 roku. Film do dziś uchodzi za jedną z najlepszych odsłon całej serii o Freddym Kruegerze. Rok później Russell wyreżyserował remake Plazmy, który z czasem zdobył wierne grono fanów.