Twórca Kingdom Come Deliverance 2 odnosi się do „dziwnej wojny kulturowej” wokół gry

Daniel Vávra zapewnia, że Kingdom Come Deliverance 2 jest dokładnie tym, co zamierzał stworzyć.

Jakiś czas temu informowaliśmy o kontrowersjach wokół Kingdom Come Deliverance 2 . Okazało się bowiem, że gra rzekomo miała doczekać się blokady w Arabii Saudyjskiej ze względu na „niepomijalne” sceny o tematyce LGBTQ+. Daniel Vávra, reżyser kreatywny gry, opublikował oświadczenie w serwisie X, w którym zapewnia, że zachował pełną niezależność artystyczną i że gra jest w pełni zgodna z jego pierwotną wizją.

Nie chcę nikomu zdradzać fabuły, ważnych wydarzeń ani ról niektórych postaci, więc musisz samodzielnie to odkryć, grając w grę. Wierzę, że wtedy zgodzicie się ze mną.

Jednocześnie jest to gra ROLE PLAYING, więc to wyłącznie od gracza zależy, jakie decyzje podejmie, a za każdą decyzję ponosi odpowiedzialność, zgodnie z moralnością i normami społecznymi tamtych czasów.

Każda postać w grze ma bardzo jasny powód, by znajdować się tam, gdzie jest, co zrozumiesz, grając w grę. Naszym celem było i nadal jest przedstawienie życia w średniowiecznych Czechach tak, jak mogłoby ono wyglądać, oraz opowiedzenie interesującej historii.

Gra jest dokładnie tym, czym chciałem, żeby była. Nikt nie próbował wpływać na mnie jako twórcę w jakikolwiek sposób, a każdy, kto mnie zna, wie, że i tak bym na to nie pozwolił.

Na platformie X ukazał się nowy wpis od reżysera kreatywnego Kingdom Come Deliverance 2. Deweloper wspomniał o znalezieniu się w środku „dziwnej wojny kulturowej”, w związku z czym postanowił wydać oświadczenie. Jego treść znajduje się poniżej.

Vávra podkreśla zatem, że nikt nie próbował wywierać na niego presji ani wpływać na jego decyzje twórcze. Zaznacza, że każda postać w grze ma swoje uzasadnienie. Celem twórców było przedstawienie życia w średniowiecznych Czechach w sposób realistyczny i autentyczny, ale także opowiedzenie wciągającej historii. Oświadczenie Vávry sugeruje, że fabuła Kingdom Come Deliverance 2 została starannie przemyślana.

Przypomnijmy, że Kingdom Come Deliverance 2 zadebiutuje 4 lutego 2025 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych produkcją zachęcamy również do lektury: Kingdom Come Deliverance II - grałem kilka godzin i nie chciałem kończyć.

