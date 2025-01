Kingdom Come Deliverance 2 zablokowane w Arabii Saudyjskiej? Przyczyną zakazu mają być sceny o tematyce LGBTQ+

Jak zauważył Insider Gaming , saudyjskie medium o grach, VGA4A, poinformowało, że Kingdom Come: Deliverance 2 zostało zakazane w tym kraju z powodu scen o tematyce LGBTQ+, których nie można pominąć podczas rozgrywki. Kingdom Come: Deliverance 2, podobnie jak wiele innych gier, zawiera sceny o charakterze seksualnym oraz nagość. Redaktor Insider Gaming, Grant Taylor-Hill, zaznaczył jednak, że w trakcie swojej gry testowej nie natknął się na żadne wątki LGBTQ+, poza kilkoma opcjami dialogowymi o zabarwieniu romantycznym z postacią tej samej płci.

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Kingdom Come Deliverance 2 może zaoferować jedną z najdłuższych historii w dziejach gier . Scenariusz ma zawierać ponad 2,2 miliona słów, a na poznanie wątku głównego będziemy musieli przeznaczyć około 50-60 godzin. I choć premiera gry zbliża się wielkimi krokami, pojawiły się doniesienia sugerujące, że gracze z Arabii Saudyjskiej nie będą mogli cieszyć się tytułem.

Nie oznacza to jednak, że takie sceny nie istnieją, ale Taylor-Hill podkreśla, że należy podchodzić do doniesień VGA4A z pewną dozą ostrożności. Dodatkowo zaznacza, że w trakcie swoich testów wszystkie sceny można było pominąć, co poddaje w wątpliwość doniesienia o „niepomijalnych” scenach LGBTQ+.