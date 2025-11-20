Twórca Kingdom Come: Deliverance 2 chwali Andrzeja Sapkowskiego. To zapowiedź growej adaptacji kolejnego cyklu polskiego mistrza?

Andrzej Sapkowski chwalony przez Daniela Vávrę. Czy to zapowiedź growej adaptacji Trylogii Husyckiej?
Autor Kingdom Come przyznał w mediach społecznościowych, że darzy polskiego pisarza dużą sympatią. Zwrócił uwagę, że choć część fanów krytykuje twórcę Wiedźmina za jego stosunek do gier, on sam widzi w nim niezwykle interesującą osobowość.
Ludzie często nie znoszą Andrzeja Sapkowskiego za to, że nie lubi gier, że jest chciwy, niemiły i wiele innych rzeczy. Ja go lubię. To mój typ szczerego, zabawnego i sarkastycznego Słowianina, który niczym się nie przejmuje. Poza tym to trochę absurd nienawidzić kogoś, kto stworzył coś, co kochasz, i wierzyć, że ktoś inny zrobiłby to lepiej. Wielu hejterów tak myśli. To samo dotyczy JKR (J.K. Rowling). Przeczytajcie też Trylogię Husycką, jedną z najlepszych książek jakie znam i jedną z inspiracji dla KCD.
Nie jest to pierwszy raz, kiedy czeski twórca zachęca do sięgnięcia po Trylogię Husycką. W komentarzach pod jego postem pojawiły się głosy osób, które dzięki niemu poznały serię Sapkowskiego. Jedna z nich stwierdziła, że chętnie zobaczyłaby grę w zbliżonym klimacie.
Przeczytałem jego Trylogię Husycką dzięki twojej sugestii w starszym wpisie. Marzy mi się świat o podobnej atmosferze i protagonista w tym stylu. Kocham Kingdom Come 1 i 2, ale chciałbym świata z odrobiną magii i folkloru.
To wystarczyło, by fani zaczęli rozważać, czy Warhorse Studios nie pracuje nad projektem inspirowanym twórczością Sapkowskiego. Studio zapowiedziało wcześniej, że zamierza pozostać przy grach RPG, a jego kolejne dzieło jest już w produkcji. Według wcześniejszych plotek pojawią się w nim elementy fantasy, co byłoby pewnym odejściem od realizmu znanego z historii Henryka.
Trylogia Husycka idealnie wpisywałaby się w takie założenia. Cykl łączy realia wojen husyckich z wątkami fantastycznymi. Zespół Vávry już udowodnił, że potrafi oprzeć rozgrywkę na historycznych fundamentach i jednocześnie zbudować emocjonującą opowieść. Teraz musieliby się również zmierzyć z nadnaturalnymi wątkami, co byłoby ciekawym ekseprymentem.