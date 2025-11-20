Twórca Kingdom Come: Deliverance 2 chwali Andrzeja Sapkowskiego. To zapowiedź growej adaptacji kolejnego cyklu polskiego mistrza?

Już nie tylko Wiedźmin może rozsławiać Andrzeja Sapkowskiego na arenie międzynarodowej.

Daniel Vávra znów przyciągnął uwagę graczy. Jeszcze na początku bieżącego miesiąca reżyser i główny twórca Kingdom Come: Deliverance 2 skrytykował nowy spin-off Wiedźmina, a teraz opublikował nowy wpis, w którym pochwalił Andrzeja Sapkowskiego. To wywołało lawinę spekulacji wśród graczy, czy przypadkiem nie szykuje się głośna współpraca między panami. Andrzej Sapkowski chwalony przez Daniela Vávrę. Czy to zapowiedź growej adaptacji Trylogii Husyckiej? Autor Kingdom Come przyznał w mediach społecznościowych, że darzy polskiego pisarza dużą sympatią. Zwrócił uwagę, że choć część fanów krytykuje twórcę Wiedźmina za jego stosunek do gier, on sam widzi w nim niezwykle interesującą osobowość.

Ludzie często nie znoszą Andrzeja Sapkowskiego za to, że nie lubi gier, że jest chciwy, niemiły i wiele innych rzeczy. Ja go lubię. To mój typ szczerego, zabawnego i sarkastycznego Słowianina, który niczym się nie przejmuje. Poza tym to trochę absurd nienawidzić kogoś, kto stworzył coś, co kochasz, i wierzyć, że ktoś inny zrobiłby to lepiej. Wielu hejterów tak myśli. To samo dotyczy JKR (J.K. Rowling). Przeczytajcie też Trylogię Husycką, jedną z najlepszych książek jakie znam i jedną z inspiracji dla KCD. Wczytywanie ramki mediów. Nie jest to pierwszy raz, kiedy czeski twórca zachęca do sięgnięcia po Trylogię Husycką. W komentarzach pod jego postem pojawiły się głosy osób, które dzięki niemu poznały serię Sapkowskiego. Jedna z nich stwierdziła, że chętnie zobaczyłaby grę w zbliżonym klimacie. Przeczytałem jego Trylogię Husycką dzięki twojej sugestii w starszym wpisie. Marzy mi się świat o podobnej atmosferze i protagonista w tym stylu. Kocham Kingdom Come 1 i 2, ale chciałbym świata z odrobiną magii i folkloru. Wczytywanie ramki mediów.

To wystarczyło, by fani zaczęli rozważać, czy Warhorse Studios nie pracuje nad projektem inspirowanym twórczością Sapkowskiego. Studio zapowiedziało wcześniej, że zamierza pozostać przy grach RPG, a jego kolejne dzieło jest już w produkcji. Według wcześniejszych plotek pojawią się w nim elementy fantasy, co byłoby pewnym odejściem od realizmu znanego z historii Henryka. Trylogia Husycka idealnie wpisywałaby się w takie założenia. Cykl łączy realia wojen husyckich z wątkami fantastycznymi. Zespół Vávry już udowodnił, że potrafi oprzeć rozgrywkę na historycznych fundamentach i jednocześnie zbudować emocjonującą opowieść. Teraz musieliby się również zmierzyć z nadnaturalnymi wątkami, co byłoby ciekawym ekseprymentem.

