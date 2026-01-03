Twórca arcydzieła science fiction ubiegłego roku znalazł czas, by w ciągu 12 miesięcy obejrzeć ponad 1000 tytułów

Letterboxd, popularna aplikacja służąca do budowania list obejrzanych filmów, doświadczyła dziś chwilowej awarii, co najpewniej było efektem lawinowego ruchu wywołanego publikacją podsumowań. Użytkownicy masowo sprawdzali swoje statystyki – liczbę obejrzanych tytułów oraz najczęściej oglądanych reżyserów i aktorów – a zrzuty ekranów szybko zalały media społecznościowe.

Reżyser filmu Frankenstein obejrzał w 2025 roku aż 1000 filmów

Trend „oglądania jak najwięcej” na Letterboxd rośnie w siłę. Dla jednych to realizacja osobistych wyzwań, dla innych pogoń za jak najwyższymi liczbami w statystykach. Przykłady potrafią imponować: scenarzysta Larry Karazewski zarejestrował w 2025 roku aż 624 filmy, a niektórzy użytkownicy przekroczyli nawet granicę 700 – to niemal dwa filmy dziennie przez cały rok. Krytycy tego podejścia zwracają jednak uwagę, że takie „zaliczanie” tytułów może prowadzić do filmowego wypalenia i utraty czystej przyjemności z oglądania.