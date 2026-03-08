Gdyby żył, miałby 100 lat. Czy to najważniejszy reżyser w historii polskiego kina?

Wspominamy Andrzeja Wajdę.

Ten weekend w Polsce upływa pod znakiem wspomnień o jednym z największych twórców naszej kinematografii. Andrzej Wajda - gdyby żył miałby dziś 100 lat. Urodził się 6 marca 1926 roku w Suwałkach i przez dziesięciolecia pozostawał jednym z najważniejszych artystów opowiadających o polskiej historii, tożsamości i doświadczeniach XX wieku. Setna rocznica urodzin Andrzeja Wajdy Na przestrzeni swojej kariery stworzył wiele filmów, które na stałe zapisały się w historii kina. Do jego najważniejszych dzieł należą m.in. Kanał, Popiół i diament, Człowiek z marmuru czy Człowiek z żelaza. To właśnie ten pierwszy tytuł okazał się dla twórcy przełomowy. Już wtedy widoczna była charakterystyczna dla Wajdy wrażliwość na historię i los jednostki uwikłanej w wielkie wydarzenia.

Co ważne, w późniejszych latach jego twórczość wcale nie straciła na znaczeniu. Wajda realizował zarówno głośne adaptacje literackie, jak Pan Tadeusz, czy Zemsta, ale także filmy historyczne podejmujące trudne tematy. Jednym z najważniejszych przykładów pozostaje Katyń – poruszający obraz o zbrodni katyńskiej i pamięci narodowej, który stał się jednym z najważniejszych filmów historycznych w polskim kinie XXI wieku. W dniu setnej rocznicy urodzin reżysera w Sejmie RP odbyło się specjalne spotkanie poświęcone jego pamięci. W wydarzeniu udział wzięli artyści, którzy współpracowali z Wajdą na przestrzeni lat, m.in. Daniel Olbrychski, Krystyna Janda oraz Andrzej Seweryn. Podczas spotkania wspominano pracę z reżyserem, jego sposób prowadzenia aktorów i ogromny wpływ, jaki wywarł na polską kulturę. Głos zabierali także przedstawiciele świata kultury i polityki, podkreślając, że twórczość Wajdy była jednym z najważniejszych głosów opowiadających światu o polskiej historii. Wpływ Wajdy wykraczał jednak daleko poza granice kraju. Jego filmy inspirowały wielu twórców na świecie, w tym Martina Scorsese, który wielokrotnie podkreślał, jak ważną rolę odegrała twórczość polskiego reżysera w jego filmowej edukacji. Hollywood również doceniło dorobek Wajdy – w 2000 roku Akademia Filmowa przyznała mu honorowego Oscara za całokształt twórczości.

Podczas ceremonii reżyser powiedział wtedy słynne słowa: Przyjmuję tę nagrodę w imieniu wszystkich polskich filmowców. Wierzę, że nasze kino nadal będzie mówić światu o doświadczeniach i marzeniach naszego narodu. Sto lat od narodzin Andrzeja Wajdy jego filmy wciąż pozostają aktualne. Niewielu reżyserów potrafiło tak konsekwentnie łączyć wielką historię z osobistymi dramatami bohaterów. I choć od jego śmierci minęło już kilka lat, jedno pozostaje pewne – bez Wajdy trudno wyobrazić sobie historię polskiego kina.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk.










