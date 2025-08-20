Twórca Idy i Zimnej wojny wraca z ambitnym projektem. W obsadzie gwiazda Anatomii upadku

Po sukcesach Idy i Zimnej wojny, które przyniosły mu międzynarodowe uznanie i Oscara, Paweł Pawlikowski ruszył z realizacją kolejnego projektu. Twórca rozpoczął właśnie produkcję filmu 1949, będącego adaptacją powieści Colma Tóibína pt. Magik.

W głównej roli wystąpi Sandra Hüller, jedna z najbardziej rozchwytywanych aktorek ostatnich lat, która ma za sobą znakomite występy w Strefie interesów i Anatomii upadku. Za ten drugi film była nawet nominowana do Oscara. Towarzyszyć jej będą m.in. Hanns Zischler, August Diehl i Anna Madeley.