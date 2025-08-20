Twórca Idy i Zimnej wojny wraca z ambitnym projektem. W obsadzie gwiazda Anatomii upadku

Po sukcesach Idy i Zimnej wojny, które przyniosły mu międzynarodowe uznanie i Oscara, Paweł Pawlikowski ruszył z realizacją kolejnego projektu. Twórca rozpoczął właśnie produkcję filmu 1949, będącego adaptacją powieści Colma Tóibína pt. Magik.
Paweł Pawlikowski rozpoczyna produkcję nowego filmu
W głównej roli wystąpi Sandra Hüller, jedna z najbardziej rozchwytywanych aktorek ostatnich lat, która ma za sobą znakomite występy w Strefie interesów i Anatomii upadku. Za ten drugi film była nawet nominowana do Oscara. Towarzyszyć jej będą m.in. Hanns Zischler, August Diehl i Anna Madeley.
Jak już wcześniej informowaliśmy, film, który Pawlikowski współtworzy scenariuszowo z Henkiem Handloegtenem (Babylon Berlin), opowie historię niemieckiego pisarza Thomasa Manna i jego córki Eriki. Ich podróż przez zrujnowane powojenne Niemcy stanie się tłem opowieści o literaturze, historii i cieniu zimnej wojny. Wcześniej film widniał pod roboczym tytułem Fatherland, ale najwyraźniej został zmieniony na 1949.
Za zdjęcia odpowiada Łukasz Żal, stały współpracownik reżysera, dziś jeden z najbardziej cenionych operatorów na świecie. Co ciekawe, obraz powstaje przy udziale producenta Edwarda Bergera – reżysera Konklawe i laureata Oscara za Na Zachodzie bez zmian.
1949 zapowiadany jest jako ambitny projekt o dużym rozmachu. Wiele wskazuje na to, że Pawlikowski po raz kolejny sięgnie po czarno-białą estetykę, tworząc spójną klamrę dla swojej twórczości po Idzie i Zimnej wojnie. Premiera planowana jest z myślą o Cannes 2026.
