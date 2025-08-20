Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórca Idy i Zimnej wojny wraca z ambitnym projektem. W obsadzie gwiazda Anatomii upadku

Jakub Piwoński
2025/08/20 12:30
0
0

Czym zaskoczy nas Paweł Pawlikowski tym razem?

Po sukcesach Idy i Zimnej wojny, które przyniosły mu międzynarodowe uznanie i Oscara, Paweł Pawlikowski ruszył z realizacją kolejnego projektu. Twórca rozpoczął właśnie produkcję filmu 1949, będącego adaptacją powieści Colma Tóibína pt. Magik.

Sandra Hüller w filmie Anatomia upadku
Sandra Hüller w filmie Anatomia upadku

Paweł Pawlikowski rozpoczyna produkcję nowego filmu

W głównej roli wystąpi Sandra Hüller, jedna z najbardziej rozchwytywanych aktorek ostatnich lat, która ma za sobą znakomite występy w Strefie interesów i Anatomii upadku. Za ten drugi film była nawet nominowana do Oscara. Towarzyszyć jej będą m.in. Hanns Zischler, August Diehl i Anna Madeley.

Jak już wcześniej informowaliśmy, film, który Pawlikowski współtworzy scenariuszowo z Henkiem Handloegtenem (Babylon Berlin), opowie historię niemieckiego pisarza Thomasa Manna i jego córki Eriki. Ich podróż przez zrujnowane powojenne Niemcy stanie się tłem opowieści o literaturze, historii i cieniu zimnej wojny. Wcześniej film widniał pod roboczym tytułem Fatherland, ale najwyraźniej został zmieniony na 1949.

GramTV przedstawia:

Za zdjęcia odpowiada Łukasz Żal, stały współpracownik reżysera, dziś jeden z najbardziej cenionych operatorów na świecie. Co ciekawe, obraz powstaje przy udziale producenta Edwarda Bergera – reżysera Konklawe i laureata Oscara za Na Zachodzie bez zmian.

1949 zapowiadany jest jako ambitny projekt o dużym rozmachu. Wiele wskazuje na to, że Pawlikowski po raz kolejny sięgnie po czarno-białą estetykę, tworząc spójną klamrę dla swojej twórczości po Idzie i Zimnej wojnie. Premiera planowana jest z myślą o Cannes 2026.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/19/pawel-pawlikowskis-1948-to-star-sandra-huller

Tagi:

Popkultura
paweł pawlikowski
reżyser
aktorka
Sandra Hüller
1949
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112