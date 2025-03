Ujawniono nowy film Pawła Pawlikowskiego, reżysera Idy. To biografia niemieckiego pisarza

Otrzymał Oscara i słuch o nim zaginął. Aż do teraz. Po latach niepewności Paweł Pawlikowski w końcu ujawnił swój kolejny projekt. Po tym, jak jego film The Island z Joaquinem Phoenixem i Rooney Marą został wstrzymany w 2023 roku, za sprawą strajków aktorów i scenarzystów, reżyser skupił się na nowym przedsięwzięciu – Fatherland. To film biograficzny.

Paweł Pawlikowski nakręci film o słynnym niemieckim pisarzu

Produkcja otrzymała niemiecki grant w wysokości 200 000 euro i może rozpocząć zdjęcia już latem. Producentem filmu jest laureat Oscara Edward Berger twórca nagrodzonych Na Zachodzie bez zmian i Konklawe.