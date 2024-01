Twórca Homeworld 3 czekał 20 lat, żeby zrobić grę swoich marzeń

Zdaniem założyciela i szefa Blackbird Interactive, Roba Cunninghama, dwadzieścia lat ciężkiej pracy nad Homeworld 3 dzieliło go i jego zespół od realizacji największego marzenia i wyzwania w karierze.

Homeworld 1 debiutował w 1999 r. Cztery lata później ukazała się bardzo udana kontynuacja. Jednak marzenia i cele musiały zostać odłożone na później ze względu na ograniczenia, jakie na twórców tych RTS-ów nałożyła niedoskonała technologia. Jak sam wyznaje, wizja Homeworld 3 była wówczas całkowicie niemożliwa do realizacji, a więc musieli czekać aż 20 lat.

To było niezwykle satysfakcjonujące, móc w końcu stworzyć grę, o której myślałeś, od tak dawna. W istocie Homeworld 3 był naszym pierwotnym marzeniem dotyczącym Homeworld 2. Problemem była przestrzeń: było jej po prostu za dużo. Mieliśmy kilka asteroid, ale to wszystko. Robiliśmy, co w naszej mocy, aby była ona strategicznie interesująca.