Nowy Banjo-Kazooie jednak nie powstanie? Pogłoski sugerują, że Microsoft nie rozwija tego projektu

Plotki o nowym Banjo-Kazooie krążą już od naprawdę dawna i do tej pory większość z nich sugerowała, że gra jednak powstanie. Niestety najnowsza i bardzo wiarygodna przekreśla nadzieję.

Warto pamiętać, że zbliżamy się do 20. urodzin gry Banjo-Kazooie , a najnowsza edycja serii, Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, ukazała się w 2008 roku . Dlatego też fani snuli rozmaite domysły i budowali marzenia o nowej grze, podsycane zresztą przez wiele plotek krążących w mediach społecznościowych.

Jeszcze w styczniu pisaliśmy , że twitterowy leaker NateDrake, udostępnił ważną aktualizację swoich domysłów i zasłyszanych opowieści na temat Banjo-Kazooie . Wynikało z nich wręcz, że to wciąż aktywny projekt, ale zielone światło otrzymał dopiero na początku ubiegłego roku. Jest wiele do zrobienia, a rozwój może wiele zmienić (porzucone pomysły, wewnętrzne restarty itp.). Rozmawiano o grze na GDC.

Właśnie pojawiła się przeciwstawna plotka i to bardzo wiarygodna, której źródłem jest redaktor Windows Central, Jez Corden, znany z wnikliwej analizy działań Microsoftu. W najnowszym odcinku swojego podcastu Xbox Two stwierdza, że w najbliższym czasie nie powinniśmy już mieć nadziei na nowe Banjo-Kazooie. Zapytany, czy jest to gra w fazie rozwoju, odpowiedział: