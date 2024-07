Miliardy dolarów wydane na gry ze Steam, których nigdy nie uruchomiono. Gracze kupują w pakietach i promocjach

Każdy gracz ma tendencję do chomikowania gier na później, w które planujemy zagrać „kiedyś” – na urlopie, jak będzie długi weekend, albo inna chwila wolnego. W ten sposób buduje się pokaźna biblioteka gier. Tylko czy potrzebnych. Spójrzcie na swoją bibliotekę Steam i policzcie, ilu gier nawet nie uruchomiliście. Jasne, że wiele było kupionych w promocji lub pakiecie, ale wiecie ile poszło na to kasy? Już to ktoś policzył – 19 mld dolarów, czyli… bardzo dużo.

19 mld dolarów na gry ze Steam, w które nigdy nie zagrano

Z badania przeprowadzonego przez PCGamesN i SteamIDFinder wynika, że tylko na samym Steam, gracze wydali już 19 mld dolarów i to tylko na gry, których nigdy nie uruchomili. Trzeba przyznać, że kwota robi ogromne wrażenie.