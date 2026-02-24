Zaloguj się lub Zarejestruj

Amazon ogłasza zamknięcie serwerów gry. 4 miesiące po jej premierze

Maciej Petryszyn
2026/02/24 20:09
0
0

Dotychczasowe działania Amazona na rynku tworzenia gier mają słodko-gorzki posmak. Firma Jeffa Bezosa pojedyncze sukcesy przeplata bowiem licznymi porażkami.

Teraz zaś żywota dopełnia kolejny twór ze stajni Amazon Games. I to twór, który na rynku pojawił się… 4 miesiące temu.

King of Meat
King of Meat

King of Meat idzie do piachu

Amazon ogłosił bowiem, że już niedługo zamknięte zostaną serwery gry King of Meat. Tytuł ten oficjalnie przestanie działać 9 kwietnia 2026 roku, a więc zaledwie pół roku po tym, gdy wypuszczono go na rynek. Jeżeli chodzi o zebrane od tego czasu noty, to te nie były co prawda wybitne, ale nie mieliśmy też do czynienia z żadnym crapem. Tym bardziej więc tak szybkie postawienie na projekcie krzyżyka może zaskakiwać.

W komunikacie firmy wyczytamy:

Pomimo kreatywności i innowacyjności, które Glowmade wdrożyło do King of Meat, gra niestety nie zgromadziła publiki, na jaką liczyliśmy. W efekcie podjęliśmy trudną decyzję o zakończeniu naszych inwestycji w tę grę, a serwery King of Meat zostaną zamknięte 9 kwietnia 2026. Aż do tego momentu gracze będą mogli wchodzić do gry i korzystać z istniejącej zawartości, zachęcamy zatem do cieszenia się wraz z innymi uczestnikami pozostałym czasem.

GramTV przedstawia:

O czym trzeba pamiętać to fakt, że produkcja Glowmade bynajmniej nie była tytułem darmowym. Za edycję standardową na premierę trzeba było zapłacić 29,99 dolarów, podczas gdy edycja Deluxe z dodatkowymi przedmiotami kosmetycznymi wyceniona została na 49,99 dolarów. Niemniej Amazon zobowiązał się, że wszyscy, którzy grę kupili, w nadchodzących tygodniach otrzymają zwrot środków.

Prognozy Amazona miały rzekomo zakładać nawet 100 tysięcy jednocześnie zalogowanych graczy. Tymczasem rzeczywistość brutalnie zweryfikowała te założenia. Dość powiedzieć, że na Steamie w najlepszym momencie, tj. 15 listopada, czyli nieco ponad miesiąc po premierze, bawiło się… 320 osób. Nawet, gdy weźmiemy pod uwagę, że tytuł wyszedł też PlayStation 5 i Xbox Series X/S, trudno zakładać, by tam poradził sobie szczególnie lepiej.

Nie jest to pierwszy raz, gdy firma Jeffa Bezosa ponosi porażkę w kwestii dostarczenia kompetentnej gry sieciowej. Mamy przecież przykłady Crucible, które zamknięto w tym samym roku, w którym się ukazało, czy też Breakaway, które anulowano jeszcze przed premierą. Pytanie zatem, czy zapowiadane już kilka lat temu MMORPG w uniwersum Władcy Pierścieni zdoła powtórzyć sukces New World, jednego z nielicznych udanych projektów Amazona?

Źródło:https://gamerant.com/amazon-games-live-service-king-meat-new-world-shut-down-cancel/

Tagi:

News
Amazon
skasowany projekt
zamknięcie
Glowmade
Amazon Games
King of Meat
skasowana gra
zamknięcie serwerów
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112