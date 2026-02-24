Amazon ogłasza zamknięcie serwerów gry. 4 miesiące po jej premierze

Amazon ogłosił bowiem, że już niedługo zamknięte zostaną serwery gry King of Meat. Tytuł ten oficjalnie przestanie działać 9 kwietnia 2026 roku, a więc zaledwie pół roku po tym, gdy wypuszczono go na rynek . Jeżeli chodzi o zebrane od tego czasu noty, to te nie były co prawda wybitne, ale nie mieliśmy też do czynienia z żadnym crapem. Tym bardziej więc tak szybkie postawienie na projekcie krzyżyka może zaskakiwać.

Pomimo kreatywności i innowacyjności, które Glowmade wdrożyło do King of Meat, gra niestety nie zgromadziła publiki, na jaką liczyliśmy. W efekcie podjęliśmy trudną decyzję o zakończeniu naszych inwestycji w tę grę, a serwery King of Meat zostaną zamknięte 9 kwietnia 2026. Aż do tego momentu gracze będą mogli wchodzić do gry i korzystać z istniejącej zawartości, zachęcamy zatem do cieszenia się wraz z innymi uczestnikami pozostałym czasem.

O czym trzeba pamiętać to fakt, że produkcja Glowmade bynajmniej nie była tytułem darmowym. Za edycję standardową na premierę trzeba było zapłacić 29,99 dolarów, podczas gdy edycja Deluxe z dodatkowymi przedmiotami kosmetycznymi wyceniona została na 49,99 dolarów. Niemniej Amazon zobowiązał się, że wszyscy, którzy grę kupili, w nadchodzących tygodniach otrzymają zwrot środków.

Prognozy Amazona miały rzekomo zakładać nawet 100 tysięcy jednocześnie zalogowanych graczy. Tymczasem rzeczywistość brutalnie zweryfikowała te założenia. Dość powiedzieć, że na Steamie w najlepszym momencie, tj. 15 listopada, czyli nieco ponad miesiąc po premierze, bawiło się… 320 osób. Nawet, gdy weźmiemy pod uwagę, że tytuł wyszedł też PlayStation 5 i Xbox Series X/S, trudno zakładać, by tam poradził sobie szczególnie lepiej.

Nie jest to pierwszy raz, gdy firma Jeffa Bezosa ponosi porażkę w kwestii dostarczenia kompetentnej gry sieciowej. Mamy przecież przykłady Crucible, które zamknięto w tym samym roku, w którym się ukazało, czy też Breakaway, które anulowano jeszcze przed premierą. Pytanie zatem, czy zapowiadane już kilka lat temu MMORPG w uniwersum Władcy Pierścieni zdoła powtórzyć sukces New World, jednego z nielicznych udanych projektów Amazona?