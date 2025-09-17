Anulowanie Perfect Dark odbiło się echem. Szef The Initiative opuszcza Xboxa

W swoim wpisie Gallagher wyraził dumę z zespołu, który miał zaszczyt zgromadzić i prowadzić. Podkreślił pasję i talent zaangażowanych w ponowne wyobrażenie sobie kultowej serii, wkładając w to kreatywność i oddanie.

Po niesamowitej podróży mój czas w Xbox dobiegł końca wraz z wygaszaniem prac nad Perfect Dark i The Initiative.

Nie mógłbym być bardziej dumny z utalentowanego i pełnego pasji zespołu, który miałem zaszczyt zebrać i prowadzić. Razem postawiliśmy sobie za cel ponowne wyobrażenie sobie kultowej marki i na każdym etapie wkładaliśmy w to kreatywność, kunszt i pełne zaangażowanie.

Odbiór społeczności i ekscytacja wokół tego, co tworzyliśmy, były dla nas ogromnym źródłem inspiracji i wdzięczności.

Choć ten rozdział kończy się szybciej, niż zakładaliśmy, duch, talent i osiągnięcia zespołu będą żyły dalej, daleko poza samym projektem. Jestem wdzięczny Xbox za tę szansę, partnerom za ich wsparcie, a społeczności za wiarę w to, co razem budowaliśmy.

Odchodzę z poczuciem dumy z naszych wspólnych dokonań i z ekscytacją patrzę w przyszłość – zarówno swoją, jak i niesamowitych deweloperów, z którymi miałem szczęście pracować. – pisze Gallagher na LinkedIn.