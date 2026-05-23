Microsoft zawarł gigantyczną ugodę po przejęciu Activision. W tle Bobby Kotick

Maciej Petryszyn
2026/05/23 12:30
Pozew w Dalawere znalazł swój finisz. Przy tym nie doszło do sądowego rozstrzygnięcia, a do zawarcia ugody pomiędzy Microsoftem a Sjunde AP-Fonden.

Ugody dla giganta z Redmond bardzo kosztownej. W jej ramach stan jego posiadania uszczuplił się o ¼ miliarda dolarów.

Rzeczony pozew w Dalawere został złożony jeszcze w 2022 roku przez szwedzki fundusz emerytalny Sjunde AP-Fonden, znany również jako AP7. Zarzuty w nim zawarte były mocne, a celem był m.in. były dyrektor generalny Activision Blizzard, Bobby Kotick. Zarzucono mu, iż celowo przyspieszył proces przejęcia Acti-Bliz przez Microsoft, by w ten sposób odwrócić uwagę opinii publicznej od skandali seksualnych w firmie. Sam Kotick odrzucał te sugestie, samemu sugerując, iż działania AP7 inspirowane są przez Embracer Group, które chciało umocnić się na kalifornijskim rynku kosztem Activision.

Teraz sprawa znalazła swój finał w postaci ugody. Na jej podstawie Microsoft zgodził się zapłacić 250 milionów dolarów. To o tyle ciekawe, że jednocześnie firma w swoim oświadczeniu stwierdziła, iż nie było żadnych dowodów na to, by do molestowania w Activision miało dochodzić na szeroką skalę lub wręcz w sposób systemowy. MS przyznał też, że ani sąd, ani śledczy nie potwierdzili, jakoby kierownictwo Acti ignorowało doniesienia o molestowaniu i dyskryminacji czy wręcz nakazywało tolerowanie tego typu zachowań. Mimo tego jednak amerykański gigant zdecydował się zakończyć sprawę już teraz, zamiast pozwolić, by trwała ona przez kolejne lata.

Żaden sąd ani żadne niezależne dochodzenie nie potwierdziło zarzutów, jakoby: w Activision Blizzard dochodziło do systemowego lub powszechnego molestowania seksualnego, [lub] jakoby kadra kierownicza wyższego szczebla Activision Blizzard ignorowała, pobłażała lub tolerowała kulturę systemowego molestowania, odwetu czy dyskryminacji – możemy wyczytać w oświadczeniu Microsoftu.

Źródło:https://insider-gaming.com/microsoft-to-settle-activision-blizzard-acquisition-lawsuit-for-250-million/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

