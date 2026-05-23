Microsoft zawarł gigantyczną ugodę po przejęciu Activision. W tle Bobby Kotick

Pozew w Dalawere znalazł swój finisz. Przy tym nie doszło do sądowego rozstrzygnięcia, a do zawarcia ugody pomiędzy Microsoftem a Sjunde AP-Fonden.

Ugody dla giganta z Redmond bardzo kosztownej. W jej ramach stan jego posiadania uszczuplił się o ¼ miliarda dolarów.

Microsoft zawarł ugodę w sprawie Activision Blizzard

Rzeczony pozew w Dalawere został złożony jeszcze w 2022 roku przez szwedzki fundusz emerytalny Sjunde AP-Fonden, znany również jako AP7. Zarzuty w nim zawarte były mocne, a celem był m.in. były dyrektor generalny Activision Blizzard, Bobby Kotick. Zarzucono mu, iż celowo przyspieszył proces przejęcia Acti-Bliz przez Microsoft, by w ten sposób odwrócić uwagę opinii publicznej od skandali seksualnych w firmie. Sam Kotick odrzucał te sugestie, samemu sugerując, iż działania AP7 inspirowane są przez Embracer Group, które chciało umocnić się na kalifornijskim rynku kosztem Activision.