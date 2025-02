Twórca Fallout: New Vegas wraca do Obsidian. To szansa na sequel?

John Gonzalez wraca do Obsidian Entertainment. Budzi to uzasadnione pytania o ewentualny sequel gry.

John Gonzalez, główny scenarzysta Fallout: New Vegas oraz Horizon: Zero Dawn, ogłosił swój powrót do Obsidian Entertainment po 14 latach rozbratu. Choć ta wiadomość wywołała spekulacje o Fallout: New Vegas 2, Gonzalez szybko zdementował te plotki. Ma objąć tekę dyrektora kreatywnego studia.

Scenarzysta Fallout: New Vegas znowu na pokładzie Obsidian

Gonzalez dołączył do Obsidian w 2008 roku, gdzie pełnił rolę głównego projektanta narracji w Fallout: New Vegas. Jego wpływ na grę był ogromny, to on odpowiadał za większość dialogów oraz za stworzenie postaci takich jak Mr. House czy Yes Man. Po zakończeniu pracy w Obsidian w 2011 roku, Gonzalez pracował m.in. nad Śródziemie: Cień Mordoru w Monolith Productions, a następnie objął stanowisko dyrektora narracji w Guerrilla Games, gdzie odpowiadał za fabułę Horizon: Zero Dawn oraz jego sequelu.