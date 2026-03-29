Tego The Elder Scrolls już nie kupicie. Zostały tylko 3 miesiące

Seria The Elder Scrolls w trakcie ponad 30 lat swojego istnienia doczekała się wielu odsłon. Nie tylko tych w ramach głównej serii, ale również i spin-offów.
Jednym z nich jest wydane 6 lat temu The Elder Scrolls: Blades. Które już za 3 miesiące oficjalnie pójdzie do piachu.
To koniec The Elder Scrolls: Blades
The Elder Scrolls: Blades jako tytuł free to play zapowiedziano jeszcze podczas E3 w 2018 roku. Z kolei w roku 2019 produkcja została wydana w formie wczesnego dostępu na na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS, niemniej zapowiedziano również wersję na konsolę Nintendo Switch. Ta ostatecznie ukazała się w połowie maja 2020 roku, wychodząc równocześnie z fazy Early Access. Akcja gry rozgrywała się pomiędzy wydarzeniami z The Elder Scrolls 4: Oblivion a The Elder Scrolls 5: Skyrim. Sami gracze dostali zaś dostęp do trzech trybów zabawy, tj. roguelike’owego Abyss, nastawionej na PvP Areny oraz Town, najbardziej zbliżonego do typowego doświadczenia związanego z serią TES.
Niemniej już we wczesnym dostępie Blades otrzymywało mieszane recenzje. Tytułowi zarzucano m.in. nastawienie na mikrotransakcje przy jednoczesnym braku innowacji czy też męczącym grindzie. Przełożyło się to również na noty otrzymywane w branżowych serwisach. Wersja na Nintendo Switch w serwisie Metacritic może “pochwalić się” średnią ocen na poziomie 42 na 100, podczas gdy na Opencriticu jedynie 8% recenzentów zdecydowało się polecić tę pozycję. Mimo tego The Elder Scrolls: Blades miało swoich fanów, którzy teraz będą musieli zmierzyć się z perspektywą straty. Gra już za 3 miesiące dopełni swojego żywota.
Taki oto komunikat powitał użytkowników próbujących odpalić The Elder Scrolls: Blades:
Ważne ogłoszenie.
Serwery The Elder Scrolls: Blades zostaną permanentnie zamknięte 30 czerwca 2026.
Od teraz do 30 czerwca 2026 wszystkie przedmioty w sklepie będą dostępne za 1 klejnot lub 1 Sigil.
Wszyscy gracze zostaną darmowy pakiet klejnotów i Sigili, możecie zatem cieszyć się całą zawartością, jaką Blades ma do zaoferowania.
Dziękujemy wam za grę i mamy nadzieję, że podobał wam się czas spędzony w Blades.
Jednocześnie ściągnięcie Blades na żadnej z platform nie jest już możliwe, bo produkt został wycofany ze sklepów. Powtórzył się więc scenariusz, który mogliśmy obserwować półtora roku temu. Pod koniec 2024 ogłoszono wszak, że Bethesda zamyka karciankę The Elder Scrolls: Legends. Tam również maksymalnie obniżono wszystkie ceny, co poprzedziło zamknięcie serwerów w styczniu 2025.
