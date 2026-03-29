Tego The Elder Scrolls już nie kupicie. Zostały tylko 3 miesiące

Seria The Elder Scrolls w trakcie ponad 30 lat swojego istnienia doczekała się wielu odsłon. Nie tylko tych w ramach głównej serii, ale również i spin-offów.

Jednym z nich jest wydane 6 lat temu The Elder Scrolls: Blades. Które już za 3 miesiące oficjalnie pójdzie do piachu.

To koniec The Elder Scrolls: Blades

The Elder Scrolls: Blades jako tytuł free to play zapowiedziano jeszcze podczas E3 w 2018 roku. Z kolei w roku 2019 produkcja została wydana w formie wczesnego dostępu na na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS, niemniej zapowiedziano również wersję na konsolę Nintendo Switch. Ta ostatecznie ukazała się w połowie maja 2020 roku, wychodząc równocześnie z fazy Early Access. Akcja gry rozgrywała się pomiędzy wydarzeniami z The Elder Scrolls 4: Oblivion a The Elder Scrolls 5: Skyrim. Sami gracze dostali zaś dostęp do trzech trybów zabawy, tj. roguelike’owego Abyss, nastawionej na PvP Areny oraz Town, najbardziej zbliżonego do typowego doświadczenia związanego z serią TES.